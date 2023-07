Stejnou zkušenost mají manželé Jeřábkovi. „Loni jsem si myslela, že se budeme stěhovat. Těsně kolem nás jezdil jeden náklaďák za druhým. Letos nic,“ libuje si Marie Jeřábková. Jak dodává, je objížďka kolem Studence tak dobře značená, že ji nikdo nepřehlédne a silnice do Studence je od Ždírce zcela neprůjezdná.

Ale ne všichni řidiči jsou bez chyby. Ze Ždírce do Studence vede cyklostezky. Od soboty na ní přibyly betonové zátarasy. „Někteří šoféři osobních aut tudy jezdili. Když to na městě zjistili, tak to dělníci zatarasili,“ vysvětluje Jana Pátková, která pravidelně jezdí ze Ždírce do Studence na kole.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Uzavírka na silnici do Údav znamená i změnu v autobusové dopravě.

Kudy vede objížďka u Ždírce na Údavy:

Objízdné trasy ze Ždírce nad Doubravou do Horního a Nového Studence vede přes Chotěboř – Bezděkov – Sloupno – Podmoklany

Objízdné trasy ze Ždírce nad Doubravou do Údav nebo Stružince vedou přes Chlum - Hlinsko – Všeradov - Údavy

Objízdná trasa do Trhové Kamenice vede přes Chlum – Hlinsko – Rváčov