Dělníci by se do oprav měli pustit na přelomu dubna a května. „V současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Od něj se pak bude odvíjet i cena prací,“ informoval za Krajskou správu a údržbu silnic, která je investorem celé akce, Josef Culka.

Na některých věcech se pak bude podílet obec. „Chceme například přemístit sloupy veřejného osvětlení, takže to budeme platit my. Využijeme právě zmíněné rekonstrukce, aby se vše dělalo najednou a abychom to později nemuseli rozkopávat znovu,“ doplnila Vyšinská.

Pro řidiče to znamená jen nepatrné komplikace. Objízdné trasy silničáři zatím nevymýšlí. „Předpokládáme, že budeme pracovat vždy jen na jedné polovině. Druhá bude průjezdná,“ nastínil Culka.

Zdroj: Deník

Tato varianta se víceméně zamlouvá i řidičům. „Rozdělení prací na půlky vítám, alespoň nebudeme muset bloudit po různých objížďkách. Možná tam budou tvořit menší fronty, ale to se dá zvládnout. Rekonstrukci rozhodně vítám,“ reagoval Michal Burda z Havlíčkova Brodu, který tudy občas projíždí.

Oprava mostu je podle starostky opravdu nutná. „Měla proběhnout už loni, ale byly tam nějaké problémy s výběrovým řízením. Navíc přes nás vedla objízdná trasa kvůli opravě silnice v Simtanech, tak se to muselo odložit,“ sdělila Vyšinská.

Právě nad chodníky vládnou mezi obcí a silničáři určité neshody. „Krajská správa skončí dilatační spárou, zbytek si zřejmě budeme muset udělat sami. Toto nás dost překvapilo, protože si myslíme, že by se i o to měli postarat, tedy včetně části opěrné zdi, která k mostu patří,“ svěřila se Vyšinská. „Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ dodala.