Ze zušek na Vysočině odcházejí děti: hrozí, že učitelé si budou hledat práci

Na výtvarku přímo do základní umělecké školy chodila dcera ráda a moc ji to bavilo. Paní učitelka má všechno perfektně připravené i teď, kdy děti učí na dálku. Jenže dceru to takhle přestalo bavit a úkoly jsem za ní musela někdy dodělávat já. Je tedy zbytečné, abych školu dál platila, postěžovala si maminka Pavla, která si nepřála zveřejnit své druhé jméno.

Rodiče na některých místech Vysočiny své děti odhlašují ze ZUŠ, ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Jíra

Podobně to teď vypadá i v dalších školách na Vysočině. Například hned několik desítek dětí se kvůli epidemickým opatřením odhlásilo ze Základní umělecké školy ve Světlé nad Sázavou. „Za druhé pololetí máme úbytek třicet žáků. Jenomže první koronavirová opatření nám sebrala dalších třicet dětí, takže to už je docela citelné a bolestné,“ vyčíslil ředitel světelské základní umělecké školy Roman Kostinec. Nejčastějším důvodem, proč rodiče svého potomka ze základní umělecké školy odhlašují, jsou finanční potíže. Někteří rodiče zase nemají tolik času. „U starších žáků to není problém, ty jsou samostatné. Jde o ty malé děti, protože jim rodiče musí zprostředkovat spojení a pokud chtějí, aby hrály, tak na ně musí dohlídnout,“ řekl Roman Kostinec. Polský dopravce si vybral lokomotivy z Vysočiny: podívejte se na ty krásky Přečíst článek › Ve Světlé nad Sázavou navíc hrozí, že příští školní rok tak neotevřou literárně dramatický obor. „Pan učitel mi řekl, že pokud to takto půjde dál, tak si bude muset najít nějakou práci, která uživí jeho a jeho rodinu,“ poukázal Kostinec na další možný problém. Černě vidí současnou situaci i v Novém Městě na Moravě. „Pokud bude žáků ubývat a příští rok nastoupí zase málo dětí, tak může nastat situace, že budeme muset učitelům zkracovat úvazky a třeba i propouštět. Pak by nebyly peníze ani na provoz školy,“ uvědomila si Eva Mošnerová, ředitelka tamní Základní umělecké školy Jana Štursy. Podle jejích slov se jim zatím odhlásilo zhruba deset procent dětí. „Teď ještě není zaplacené školné, takže to bude ještě pokračovat. Zatím jsou zaplacené tak dvě třetiny, tak uvidíme,“ přemítala Eva Mošnerová. I maminka Simona je na pochybách, zda svého syna za těchto okolností na základní umělecké škole nechat, nebo ne. „Říkala jsem si, jestli to má cenu platit. Někdy mi to přijde trochu zbytečné. Zatím jsem ho neodhlašovala. Je mi jasný, že jakmile by přestal chodit, tak už se tam nevrátí,“ poznamenala maminka, jejíž syn se učí hrát na kytaru. Omezení na D1 z Vysočiny do Brna: začal se opravovat úsek u Ostrovačic Přečíst článek › Podle učitelky Jany Rešlové, která učí na Základní umělecké škole v Kamenici nad Lipou hru na klavír, jsou úskalí distanční výuky především ve špatném signálu a samotném přenosu zvuku. „Při špatném počasí někdy vypadne signál úplně. V tom případě pokračujeme ve výuce přes telefonní hovor. U malých dětí je navíc potřeba neustálá asistence a osobní kontakt, hlídat držení těla nebo postavení rukou,“ vyjmenovala Jana Rešlová. Online výuka ale přináší i pozitiva. „Děti to nutí, aby na některé věci přišly samy. A při distanční výuce jsme přes týden i více v kontaktu. Komunikujeme průběžně, děti posílají úryvky, když něčemu nerozumí a více se ptají,“ usmála se učitelka Jana Rešlová, která má na starost dvacítku malých umělců. V Pelhřimově na případné odhlašování žáků vyzráli. „U nás se školné platí ročně. Řekněme tedy, že jsem teď rodiče nedráždil pololetní platbou, jak to má většina škol. Od ostatních kolegů vím, že tam je ten kámen úrazu,“ sdělil ředitel pelhřimovské zušky Jiří Váňa.

