Přejezd nechává opravit Správa železnic . „Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny ze Světlé nad Sázavou do Ledče nad Sázavou je obousměrně vedená ulicí Lánecká do obce Opatovice, dále přes Pavlov a Ostrov na silnici II/150,“ informovala mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.

Jak objížďka vypadá si vyzkoušel na vlastní kůži Josef Kubišta z Ledče nad Sázavou. „Do Světlé jezdím do práce a tak objížďka není nic příjemného. Když se tady potkáte s autobusem, není skoro kam uhnout. Jednou jsem tady potkal dokonce kamion. Nejspíš zabloudil a nad Březinkou neměl kam vycouvat. Silnice nad Světlou jsou úzké, ale chápu, že jinudy to asi nejde,“ poznamenal.

Nepříjemné zkušenosti mají s uzavírkou i v obcích Pavlov a Ostrov. Hustota dopravy přes obce se zvýšila a jezdí přes ně i nákladní auta, která tam nemají co dělat. Region znají a krátí si tak cestu. Objížďka platí i pro autobusy. Podle městského úřadu ve Světlé nad Sázavou ale uzavírka nebude naštěstí moc dlouhá. Podle informací ze Správy železnic má skončit v pátek 13. října odpoledne.

Ušetření tak nejsou ani cestující vlakem. Na trati ze Světlé nad Sázavou do Čerčan je až do pátku výluka. Kvůli tomu prošel dočasnou úpravou i jízdní řád. Osobní vlaky úseku Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod vlaky jedou o tři až pět minut dřív proti pravidelnému jízdnímu řádu. „Konkrétně na trati mezi Ledčí a Světlou jedou po dobu výluky autobusy. V Ledči autobus staví před staniční budovou. Ve Světlé nad Sázavou město staví autobus na zastávce Na Sídlišti nebo před nádražím,“ doplnila Sedláková podle výlukového řádu.

Video: rekonstrukce přejezdu Dolní Březinka.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Opravy železničního přejezdu v Dolní Březince zajišťuje a financuje Správa železnic. Práce provádí firma Chládek a Tintěra. "Přejezd je nově osazený přejezdovým zabezpečovacím zařízením s výstražníky s LED světly a se závorami, které jsou vybaveny břevnovými svítilnami. Protože je silnice úzká, s neoddělenými jízdními pruhy," informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Celkové náklady na tuto investici dosáhly 7,2 milionu korun. Ve stejné době Správa železnic zajistila modernizace přejezdů v Břevnicích, Dolní Krupé a Stružinci na trati z Havlíčkova Brodu na Chrudim a Pardubice.

Kudy vedou objížďky kvůli zavřenému železničnímu přejezdu



Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny:



Vede z křižovatky silnic II/150 a II/347 ve Světlé n. S. po II/347 na III/34731 ul. Lánecká do obce Opatovice na III/01832 přes obec Pavlov a Ostrov na silnici II/150 - obousměrně.



Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny:



Vede z křižovatky silnic II/150 a II/347 ve Světlé n. S. po silnici II/150 ulicemi Jelenova a Zámecká přes obce Nová Ves u Světlé, Okrouhlice, Chlístov dále do Havlíčkova Brodu, tam ulicemi Ledečská, Masarykova a Humpolecká, dále přes Šmolovy, Věž, Skálu a Rozkoš do Humpolce na ulici Okružní a Zahradní, dále přes Speřice, Koberovice, Hojanovice do Ledče n. S. na křižovatku se silnicí II/339 nám. Svobody – obousměrně.



Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:



Ledeč nad Sázavou - před staniční budovou | Horní Ledeč - na autobusové zastávce "Ledeč nad Sázavou, Horní Ledeč" | Vilémovice - na autobusové zastávce "Vilémovice" | Stvořidla - na autobusové zastávce "Vilémovice, Pavlíkov" | Smrčná - na autobusové zastávce "Světlá nad Sázavou, Leštinka" | Mrzkovice - na autobusové zastávce "Světlá nad Sázavou, Mrzkovice" | Dolní Březinka - na autobusové zastávce "Světlá nad Sázavou, Dolní Březinka" | Světlá nad Sázavou město - na autobusové zastávce "Světlá nad Sázavou, Na Sídlišti" | Světlá nad Sázavou - před staniční budovou