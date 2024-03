Přibyslav a Pohled: Rekonstrukce trati zvýší rychlost vlaků až na 160 km/h

Přestavbou projdou podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy dvě železniční stanice a také zastávky. Přípravné stavební práce začnou v půlce dubna. „Hlavní výluka je v červnu, nejintenzivnější práce potrvají celý příští rok a částečně i v roce 2026. Stavba bude probíhat při zachování jednokolejného provozu,“ upřesnil Gavenda.

Jednokolejný provoz cestující vítají. „Bála jsem se, že trať zavřou celou. Jezdím do práce i o víkendu. Musela bych si brát auto, a to by se mi při dnešních cenách vůbec nelíbilo, zvlášť když by byla trať zavřená dlouho,“ prohlásila Zdena Doležalová z Přibyslavi.

Rekonstrukce trati Přibyslav - Pohled První práce začnou v polovině dubna, hlavní výluka v červnu

Konec v roce 2026

Délka úseku osm kilometrů

Po dobu výluky jednokolejný provoz

Promění se nástupiště a zastávky Pohled, Stříbrné Hory, Hesov, Přibyslav

Trať zrychlí dopravu na 160 kilometrů v hodině

Práce provede stavební firma Chládek & Tintěra

Cena prací 2,770 miliardy korun s dotací z EU

Přestavba čeká všechna nádraží. „Ve stanici Přibyslav se opraví obě nástupiště, podchod se doplní výtahy. Navíc se prodlouží předjízdná staniční kolej pro dlouhé nákladní vlaky,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic. Zastávka v Přibyslavi získá dosud chybějící podchod, celková rekonstrukce čeká rovněž zastávku Stříbrné Hory.

Milan Baloun je ve Stříbrných Horách starostou dobrovolných hasičů. „Uvidíme, necháme se překvapit. Slyšel jsem o podchodu, ten je podle mého soudu v Horách na zastávce zbytečný. Uvítali bychom ale moderní příjemné čekárny a zpevnění cest od zastávek,“ řekl Deníku. Naopak podchod na zastávce v Přibyslavi Hesov má podle Balouna smysl. „Lidé tam chodí přes koleje dost nebezpečným způsobem,“ poznamenal.

Zastávka Hesov

Jak se v Hesově přes zastávku chodí, popsal Deníku Milan Novotný. „Když jste z Keřkova, vystoupíte od Havlíčkova Brodu z vlaku v Hesově. Počkáte až vlak odjede. Skočíte dolů do kolejí, přejdete je na druhou stranu a šplháte nahoru na nástupiště. Pro mladíka legrace, pro důchodce průšvih,“ vysvětlil.

Přitom zastávku Hesov chtěla Správa železnic zrušit. To by ale výrazně zhoršilo dopravu pro místní část Přibyslavi Hesov, stejně jako dostupnost Keřkova. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda záměr zrušit zastávku v Hesově měly dráhy z důvodu vysokých nákladů na její vybudování. „Protože dle předpisů již musí dělat všechny zastávky podle nových norem. To znamená, že zastávka musí být dostupná z obou stran, musí být bezbariérová a podobně,“ vysvětlil starosta.

Radnici v Přibyslavi se ale podařilo zastávku nakonec uhájit. „Když se diskutovalo o jejím rušení, argumentoval jsem pro její zachování připravovanou výstavbou směrem na Hesov, která by měla využití zastávky zvětšit,“ zdůraznil starosta.

Stanice Pohled

Ve stanici Pohled investor vybuduje nové nástupiště, přístupné podchodem s výtahy. Součástí stavby jsou také nezbytné úpravy nádražních budov v Přibyslavi a Pohledu pro umístění technologií potřebných pro moderní provoz železnice.

Stavbaři provedou rekonstrukci železničního spodku a svršku, všech mostních objektů, železničních nadjezdů a trakčního vedení. „Současně dojde k instalaci nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení. Traťová rychlost se díky tomu zvýší z dosavadních 100 kilometrů na 160 kilometrů za hodinu,“ zdůraznil mluvčí Správy železnic. Na stavbu trati použijí dělníci kámen z lomu v Pohledu.

Zrychlení na železnici na Vysočině: zmodernizují úsek mezi Přibyslaví a Pohledem

Železniční trať tedy přestaví společnost Chládek & Tintěra. Její nabídka byla ve výši 2,8 miliardy korun. Práce na rekonstrukci trati Přibyslav - Pohled bude podle Správy železnic spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.