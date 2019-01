Havlíčkobrodsko – Dlouhá zima a nepříznivé jaro. To jsou dva problémy, které letos řešili zemědělci na Vysočině asi nejčastěji.

Červnové povodně, které podle odhadů zatopily v České republice přibližně osmdesát tisíc hektarů orné půdy, příliš nadějné vyhlídky také nepřinesly. Mohlo by se zdát, že výnosy obilí budou letos ve srovnání s předchozími roky nízké. Zatím to však vypadá, že opak bude pravdou.

„Sklizeň obilovin a řepky se letos o deset až dvanáct dní opozdí. Zavinila to dlouhá zima, kvůli níž jsme začali sít později. Vlhké a studené jaro tomu také nepomohlo," podotkl předseda zemědělského družstva ve Štokách Pavel Štrobl. To potvrdil i agronom družstva v Golčově Jeníkově Václav Janeček, který uvedl, že nepříznivé počasí začátku roku se nejvíce projevilo na jařinách. „U nás se sklizeň opozdí možná až o tři týdny, i když se ji budeme snažit samozřejmě stihnout co nejdříve," řekl Janeček s tím, že pokud v některých družstvech nevyužili k polním pracím několik teplých dní na konci dubna, tak budou mít s letošními výnosy velké problémy.

Lépe než vloni

Zdálo by se, že výsledky zemědělských družstev budou v tomto roce přinejmenším podprůměrné. Skutečnost však vypadá zcela jinak. „Oproti loňsku čekáme výnosy mnohem vyšší, respektive srovnatelné s roky předcházejícími tomu minulému, odhadl Janeček.

„Naše hospodářství navíc znatelně nezasáhly ani červnové povodně, přestože během dvou dnů spadlo na některých místech až sto milimetrů srážek a například kukuřice někde částečně vyhnila," dodal.

Na tom, že letošní rok vypadá velice slibně, se shodují i představitelé dalších zemědělských družstev na Vysočině, které Deník oslovil.

„Očekávám, že naše výnosy budou srovnatelné s loňským rokem, kdy jsme měli štěstí, že nám obilí přečkalo zimu bez vážnější újmy. Například u řepky jsme tedy sklidili odhadem čtyřicet pět metráků z každého hektaru, což je o deset víc než průměrný výnos v této oblasti," uvedl Štrobl s tím, že ani na jejich hospodaření se červnové povodně nejspíš nijak znatelně neprojeví.

Ceny by výrazně růst neměly

Otázkou zůstává, jak se výsledky zemědělské práce projeví na cenách potravin. Podle senátora a prezidenta agrární komory České republiky Jana Veleby není díky letošní velmi dobré úrodě důvod k růstu cen běžných potravin.

„Už v této době klesají ceny obilí. Pekárenské výrobky, ale ani maso a mléko by se tedy letos zdražovat neměly. Jiné to však může být u brambor a některých druhů zeleniny, při jejichž sázení sehrálo počasí negativní roli a cena je tedy stále poměrně vysoko," objasnil Veleba důvody toho, proč za některé potraviny zaplatí lidé více.

Zvýšené ceny řady pekárenských výrobků mohou být stále ještě důsledkem loňské nepříznivé zimy, kdy z důvodů takzvaných holomrazů, tedy mrazů bez sněhu, přišli zemědělci o velkou část úrody. „Loňský rok byl z hlediska úrody kritický. Došlo k vymrznutí řepky a pšenice," zhodnotil situaci Janeček. Přitom právě pšenice je jednou z klíčových produktů pro pekárenskou výrobu.

I přesto, že letošek bude pravděpodobně o poznání lepší, může se zpoždění projevit na hospodaření družstev v příštím roce.

„Kvůli delší sklizni se opozdí i podzimní polní práce. Družstva, která obvykle sejí řepku až po sklizni jarních ječmenů, to letos možná vůbec nestihnou," poznamenal nakonec Štrobl s tím, že určité škody by mohla utrpět i živočišná výroba některých zemědělců.