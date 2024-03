Protest zemědělců v Brodě: traktory se valily přes kruhový objezd i obchvat

Do protestních jízd se dvaadvacátého února na Vysočině zapojilo 420 traktorů a dalších zemědělských strojů, podobný počet očekává komora zřejmě i ve středu. Stejné jako únorové budou i březnové trasy.

Do protestů se zapojí opět například zemědělci z Havlíčkovy Borové. Podle Aleše Málka ze Zemědělské akciové společnosti z Havlíčkova Borová si vláda dělá ze zemědělců legraci. „Jednání se neustále protahují a já v tom vidím úmysl. Ministr zemědělství čeká až začnou polní práce a zemědělci budou muset vyjet na pole místo na protesty,“ řekl Deníku Aleš Málek.

Jak dodal, obyvatelé Vysočiny by si měli uvědomit, že zemědělci protestují i proti politice Green Dealu, která má vinu na neustálém zdražování, které se dotýká každého. „To co děje v Evropě, není nikde jinde. Nelíbí se nám ani administrativní zátěž, kdy se zemědělec mění v úředníka. Ani pohádky o dotacích. Za posledních deset let se dotace pro zemědělce nezvedly ani o korunu, zato se zvedla daň z nemovitosti,“ zdůraznil Aleš Málek.

Čtyřicet traktorů

Havlíčkobrodském projede asi čtyřicítka zemědělských strojů. „Projedeme i město, ale nechceme obyvatele Brodu omezit, jen na sebe upozornit,“ dodal Málek.

Zemědělcům vadí i dovozy komodit z ciziny ze třetích zemí, které mají úplně jiné standardy kvality než Česká republika. „Protesty mohou mít kromě protestních jízd ještě i podobu veřejných shromáždění či veřejných diskuzí s cílem vysvětlovat problémy zemědělců, které ztěžují jejich práci," upřesnil předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů František Winter. Jak Deníku sdělil Aleš Málek, v Brodě se chtějí připojit protest i odběratelé zemědělských produktů a dodavatelé potřeb pro zemědělce.

Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy požadují zemědělci také podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na dobu před konsolidačním balíčkem. Další žádosti se týkají nedanění evropských provozních dotací a omezení bezcelního dovozu zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii.

Kolona zemědělské techniky projede na protest ve středu dopoledne také centrem Žďáru nad Sázavou. Přibližně čtyřicet vozidel zemědělské techniky vyjede od kruhových objezdů v ulici Brněnská přes Havlíčkovo náměstí až na parkoviště u fotbalového stadionu a zpět.

K protestům se naopak nepřidají podle šéfky Jitky Březninové například ve společnosti Agro Pelhřimov, což je firma zaměřená na nákup a prodej zemědělských komodit.

O podpoře evropské protestní akce, k níž vyzvali české farmáře jejich polští kolegové, rozhodlo představenstvo Agrární komory České republiky a vedení dalších nevládních organizací, jako jsou Zemědělský svaz, Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků.