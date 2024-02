Protest zemědělců v Brodě: traktory se valí přes kruhový objezd i obchvat

Hlasité troubení, kolony aut, diváci u silnice. Zemědělci v Havlíčkově Brodě ve čtvrtek dvaadvacátého února protestují.

Traktorů se valí desítky tam i zpět, silnice kolem kruhového objezdu jsou prakticky neprůjezdné. Zemědělská technika jezdí i po novém jihovýchodním obchvatu města.

Protože protesty jsou ohlášené už minimálně den předem, někteří řidiči vzdali cestu přes Havlíčkův Brod už ve středu večer. „Mám nějaké jednání v Brodě, ale přeložil jsem to, nechci někde skončit v koloně,“ říká Luboš Veselý z Přibyslavi. Ti, kteří si to nerozmysleli, opravdu kolem půl jedenácté v koloně končí a někteří jsou nervózní. „Panebože to je cirkus a k ničemu to nepovede,“ zlobí se řidič osobního auta Milan Jakeš.

Kolem půl jedenácté se k silnici začínají scházet i lidé z okolí, kteří demonstraci pojali jako podívanou a čtou transparenty na korbách: „Pokud padne zemědělství, padne venkov.“

Hlasité troubení traktorů přilákalo i zahraniční dělníky z nedaleké stavby. „To je nějaký svátek,“ ptají se. Kupodivu mnohem klidněji než řidiči osobních aut vnímají zácpu na kruhovém objezdu řidiči kamionů.

Kamil Slezák má kamion naložený potravinářským zbožím, jede od Kolína a zatím se marně snaží najet na jihovýchodní obchvat kolem obchodního domu Albert. „Tohle nic není. V zahraničí je to mnohem horší. Hlavně v Německu. Tam je to někde skoro na pěsti. Jenže u nás se o tom moc nemluví. Bůhví proč, asi se o tom psát nesmí,“ říká Deníku řidič kamionu a s úsměvem krčí rameny.

Podle Aleše Málka ze Zemědělské akciové společnosti z Havlíčkovy Borové se protestů účastní minimálně šedesát zemědělců z celého okresu. Přes desítku traktorů vyslali zemědělci z Lípy, stejně tak početná je kolona traktorů z Habrů. Protestuje Sativa Keřkov, stejně jako akciová společnost Osiva Přibyslav.

Podle Víta Marečka z vedení přibyslavské Osivy mají zemědělci k protestům důvod. „Nám, co jsme sdružení v Agrární komoře vadí politika Evropské unie, Green Deal, dovozy z ciziny ze třetích zemí, které mají úplně jiné standardy kvality než my. Jestli to lidem v Česku nevadí, že domácí zemědělství padne, časem jim to vadit bude, až se k nám bude vozit maso z divných chovů,“ vysvětluje Vít Mareček.

Protesty zemědělci naplánovali podle Marečka na dobu, kdy dopravu neohrozí v Brodě tak, jako například v dopravní špičce. Ne všichni zemědělci se ale rozhodli k protestům. „Nebudeme protestovat, my s vládou jednáme,“ opakuje Deníku Ondřej Dejmal, předseda Asociace soukromých zemědělců z Havlíčkobrodska, který odmítl i poslední protesty v Praze. Jak upřesnil, zatím v průběhu jednání zemědělci z Asociace výrazné rebelie nechystají, aby nenarušili průběh jednání. To ale neznamená, že nemají důvod ke stížnostem.

Podle Aleše Málka z Havlíčkovy Borové je jednat třeba, ale také něco vyjednat. „Já osobně velkou naději v nějaká jednání nevkládám a myslím, že je potřeba se ozvat včas. Mlčet nemá smysl. Jestli obyvatelům našeho státu na domácím zemědělství nezáleží, pak jsou krátkozrací,“ zdůrazňuje. Jednání zemědělců s vládou je plánované koncem února. „Pokud to nedopadne, protesty budou opět a větší,“ doplňuje Málek.