Zemědělci z farmy v Herálci na Havlíčkobrodsku rozšiřují bioplynovou stanici. Poté začnou vyrábět biometan, který následně poslouží v Jihlavě jako palivo pro autobusy.

V bioplynové stanici v Herálci budou místo elektřiny vyrábět i bioplyn. Využije ho Jihlava k pohonu autobusů. Foto: poskytla Farma Herálec | Foto: Deník/VLP Externista

V Herálci zvětšují kapacitu bioplynové stanice a kromě výroby elektřiny se zaměří na výrobu biometanu. „Herálec patří v České republice k pionýrům úpravy bioplynu na biometan, dlouhodobé zkušenosti v širokém měřítku u nás prakticky neexistují,“ komentoval manažer bioplynové stanice Ondřej Malinovský.

Úpravou biomasy vzniká v nádrži bioplynové stanice plyn, který bude následně upravený na biometan. Ten se poté vtlačuje do plynárenské sítě a využívá stejně jako zemní plyn. V Herálci ho ale uloží do tlakových mobilních zásobníků. Ty následně převezou do Jihlavy, kde se bioplyn z Herálce následně stane pohonnou hmotou pro jihlavské autobusy.

Zdroj: Youtube

Bioplynovou stanici podle Malinovského dlouho ladili tak, aby měla vyšší výkonost. “Farmaření také věnujeme mimořádnou péči, a proto je pro nás důležité, aby i biometanová technologie perfektně fungovala,“ doplnil Malinovský.