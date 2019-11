Nejvýraznější změnou bude v následujících letech kontrola zemědělců hospodařících v okolí Želivky. „Potřebujeme se více zaměřit na třetí ochranné pásmo, kde doteď byla omezení minimální. Postupem času se ale ukázalo jako výrazný zdroj znečištění, protože se odtud do vody dostane nejvíce pesticidů, které se používají jako přípravky na ochranu rostlin,“ začal vyprávět generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

I proto vznikl takzvaný pilotní projekt na omezení užívání prostředků na ochranu rostlin, který vypsalo ministerstvo zemědělství a funguje od 1. července. „Je to dobrovolný projekt. Přihlásilo se téměř dvacet zemědělských subjektů převážně z Pelhřimovska, které se zavázaly smlouvou, že určité typy látek nebudou používat. Za to pak dostávají určitou finanční kompenzaci,“ vysvětlil Kubala.

Díky tomu mají v povodí přehled, jaké látky zemědělci používají. „Snažili jsme se hledat cestu, jakým způsobem dosáhnout toho, abychom věděli, co se kde aplikuje, a mohli jsme jednoznačně vymezit území, ze kterých toto znečištění přichází, a tam aplikovat účinná opatření,“ doplnil Kubala.

Finanční odměny však nejsou jediným benefitem. „Budeme se snažit získat pro tuto oblast geografické označení vodní nádrže Želivka, které by mohlo výrazně přispět k prodeji výrobků zdejších zemědělců. Krajina je tady významně čistší než ve zbytku republiky a i díky přísným podmínkám jsou jejich výrobky skutečně bio a velmi kvalitní,“ vyzdvihl europoslanec Tomáš Zdechovský.

Další změnou bude rozšíření počtu obcí, které budou odebírat pitnou vodu ze Želivky. „Středočeský kraj nyní řeší trošku problém s vodou a vodními zdroji. Budeme ve spolupráci s Magistrátem Hlavního města Prahy budeme rozšiřovat přední kopaninu, abychom byli schopní vodu z Želivky do středočeského kraje dostat,“ prozradil Miloš Petera, náměstek hejtmanky Středočeského kraje.

Kapacita vodního díla na to bohatě vystačí. „Dnes je naplněno téměř devadesát procent nádrže. Dá se odebírat téměř 7 kubíků za vteřinu, přičemž optimální odběr je 5,2 kubíků za vteřinu. Aktuální odběry se pohybují kolem 3 kubíků, takže je tam stále velký potenciál k zásobování nových aglomerací,“ potvrdil Kubala.

Už nyní Želivka zásobuje pitnou vodu značnou část České republiky. „Není to jen o Praze, vodu z nádrže pijí i v Humpolci, Pelhřimově, Pacově, ve Východočeském a Jihočeském kraji a mluví se i o Jihlavě. Aglomerace je skutečně poměrně široká,“ dodal Kubala.

Co však zůstane stejné, je přísný zákaz rekreace a rybolovu v nádrži. „Želivka je významný zdroj vody, který neustále bude vyžadovat nejvyšší stupeň ochrany, takže to nepřipadá v úvahu. Nicméně tady provozujeme účelové rybní hospodářství, které je ze zákona dané na vodárenských nádržích. Znamená to, že hlediska monitoringu vysazujjeme takové druhy ryb, které přispívají k rovnováze a zvyšují kvalitu vody,“ upozornil Kubala.

Díky aktivitám europoslance Zdechovského se život v obcích kolem nádrže výrazně zlepšil. „Je to snad poprvé, kdy po čtyřiceti letech dosáhly na nějaké významnější akce a projekty. Podařilo se nám zhruba 70 procent věcí, které jsme si v roce 2014 stanovili za cíl,“ zhodnotil Zdechovský.

Je to na základě toho, že se s příslušnými ministerstvy domluvil na tom, že dosud opomíjené a různými omezeními spojenými s Želivkou sužované obce budou zvýhodněny při rozhodování o dotacích. „Například obec Kožlí díky této bonifikaci získala novou školu, hasičárnu a připravují se zde i další projekty,“ uvedl příklad Zdechovský.