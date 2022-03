Teď je pondělí před polednem a my jsme na střeše přírodovědného centra a školního planetária na Nuselské a společně se školáky se účastníme celosvětového experimentu. „Cílem experimentu samozřejmě není změřit obvod nebo průměr Země. Jen názorně ukázat, jak geniální byli někteří naši dávní předkové. Podobný pokus udělal již Eratosthenes skoro tři sta let let před naším letopočtem. Pak jeho poznání upadlo na dlouhý čas v zapomnění. Ba co víc se za názor, že země je kulatá upalovalo,“ říká Tomáš Holenda z přírodovědného centra.

Do originálního projektu se podle Holendy zapojilo kromě školáků z Nuselské v jeden den asi tisíc škol z více než stovky zemí. A proč zrovna jedenadvacátý březen? Protože to je den slunovratu, kdy údajně i velký učenec Eratosthenes zkoumal počínání slunce.

K tomu, aby i školáci z Havlíčkova Brodu mohli následovat slavného učence Eratosthéna stačí zcela jednoduchá pomůcka. „Vezměte metrovou tyč a postavíme ji kolmo na stůl. Pak změříme délku tyče a ujistíme se, že je metr dlouhá. V přesně stanovený čas místního poledne změříme délku stínu tyče. Měření zopakujeme pětkrát a jejich hodnoty zapíšeme do formuláře,“ vysvětluje Holenda, zatím co jeho malí pomocníci z astroklubu konají přesně podle pokynů. Další počty se uskuteční už za pomoci trojúhelníku.

Astroklub funguje v základní škole Nuselská asi rok. Pravidelně ho navštěvuje například Nikol Slanařová. „Zajímám se o hvězdy a toho experimentu se účastním proto, že mě zaujalo, jak snadno se dá obvod země vypočítat,“ říká. Naopak Matyáš Lukačina chodí do astroklubu proto, aby měl ve škole náskok. „Až se bude ve třídě učit o vesmíru, budu toho vědět víc než ostatní a dostanu jedničky,“ vysvětluje. Podle ředitelky školy Mileny Popelové jsou takové experimenty jasným důkazem jak učinit školní vyučovací látku zajímavou a přitažlivou.

Eratosthenův experiment



Zjistěte čas místního poledne ve vaší lokalitě.



Použijte internetovou kalkulačku poloh Slunce NOAA nebo software Stellarium.



Vezměte metrovou tyč a postavte ji kolmo k zemi.



Požádejte studenty, aby změřili délku tyče a ujistili se, že je dlouhá jeden metr. V přesně stanovený čas místního poledne požádejte studenty, aby změřili délku stínu tyče.



Měření zopakujte pětkrát a jejich hodnoty zapište do formuláře na webových stránkách akce.



Měření délky stínu se děje za pomoci trojúhelník u a Pythagorovy věty.