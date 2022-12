Například Lada si odpykává trest jako spoluviník za přepadení poštovního vozu. Přitom pocházela z takříkajíc slušné rodiny z východních Čech. „Vdala jsem se, děti byly velké, manžel chtěl rozjet firmu a opravit dům,“ vzpomíná. Jenže dům i firma byly nad jejich síly. Děti nepomohly, přišly dluhy a starosti. Přepadení poštovního vozu vymyslel manžel. Dokonalý zločin ale neexistuje. Dneska Lada pyká za mřížemi stejně jako její muž. „Takovému přepadení se říká ve vězeňské hantýrce el paso. Nikdy by na mě policisté nepřišli, kdyby mě neudaly děti,“ posteskla si Lada. Teď myslí jen na manžela, se kterým se vidí pouze na skypu a vzpomíná, co jí poradil před nástupem do vězení: „Udělej reset a jeď na minimum, nebo se zblázníš.“

Petr Šámal prý původně nechtěl být spisovatelem, ale stihl napsat už několik úspěšných knih s kriminální tématikou. „Přivedl mě k tomu žánru Jiří Markovič. Excelentní kriminalista, ale nedávno zemřel,“ vzdal spisovatel čest člověku, který ho inspiroval. Petr Šámal napsal nedávno knihu z mužského vězení ve Valdicích. Chtěl se vypravit na Mírov, ale pak dostal tip na ženskou věznici ve Světlé. „Nelituji. Je to úplně jiný svět než mužský. Ať mají ty ženy na svědomí cokoliv, jsou pořád plné citu a touží po lásce,“ poznamenal spisovatel.

Soud znovu řešil údajné mučení ve světelské věznici

Jak dodal, potkal za mřížemi zajímavé ženy, některé vynikají dokonce uměleckým talentem. Jako například Pamela Krosčenová. Do vězení přišla poprvé jako mladistvá, a nebylo to naposled. „Svět se mi zhroutil, měla jsem pocit, že je to jen sen,“ napsala o svém prvním vstupu za mříže. Podle Šámala je Pamela člověk, který by měl se svým životem něco udělat. Zahodit vše staré a jít dál.

Kmotrem Šámalovy knihy ve věznici se stal, kromě dalších, Josef Doucha, vyšetřovatel orlických vražd. „Kniha bude hodně zajímavá pro čtenáře a nabízí cenný pohled na svět za mřížemi,“ konstatoval kriminalista.

Ředitelka věznice ve Světlé Monika Myšičková nosí uniformu už dvaadvacet let. Je to bývalá policistka. „Křest knihy ve věznici je výjimečná událost, která tu nikdy nebyla,“ zdůraznila. Prostředí ženské věznice je podle ní plné emocí. „Mnohé z žen by se do vězení vůbec dostat nemusely, kdyby měly jiné rodiny a jiné sociální zázemí,“ poznamenala ředitelka na adresu hrdinek Šámalovy knihy.

Kdo je Petr Šámal



- fotograf, malíř, grafik, filmový producent, scénárista a spisovatel



- narodil se v roce 1949



- v letech 2000 až 2005 uvedl ve své produkci čtyři celovečerní filmy, které odvysílaly TV Nova, Prima a Markíza



- pracoval jako chatař i kuchař v Hamburku



- v letech 1989 -1994 žil v USA, kde byl zaměstnán v tiskárně, kavárně a bance, s americkým truckem sjezdil celé Spojené státy



- v roce 2015 vydal ve spolupráci s plukovníkem Jiřím Markovičem knihu Kriminalista, v níž přibližuje legendu pražské mordparty



- nakladatelství Epocha mu rovněž vydalo kuchařku Sicilská kuchyně (2016) a příběhy členů Horské služby Krkonoše Záchranáři (2016)



- napsal knihu Jak se žije za zdmi Valdic a Ženy za mřížemi