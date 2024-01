Pacienti z Chotěbořska čekají na ošetření v nové ambulanci stále marně

Podle tajemníka městského úřadu v Ledči Juliuse Bárty jsou rozšířené služby zubní kliniky pro město skvělá zpráva. „Na Ledečsku byl dlouho problém se zajištěním služby stomatologů. Pacienti z Ledče jezdili na ošetření dokonce až do Prahy,“ řekl Deníku. Podle místostarosty Michala Simandla je klinika sice soukromý subjekt, ale každý lékař dnes ochotný ošetřit pacienta je pro každé město požehnáním.

To si myslí i někteří pacienti z Havlíčkobrodska, ale například i Dana Králová z Humpolce. Ta po odchodu tamní zubařky do penze dlouho hledala náhradu. „Člověk by si ošetření rád i zaplatil, ale jak se někde otevře ordinace, už mají na dveřích ceduli, že nové pacienty neberou. Klinika, která pacienty přijímá, je skoro zázrak,“ postěžovala si.

Klinika Implanta v Ledči nad Sázavou Klinika nabízí kromě běžného ošetření služby dentální hygieny, provozuje stomatochirurgii, mikroskopickou, estetickou stomatologii a implantologii. Je partnerem pěti hlavních zdravotních pojišťoven. Kontakt je na telefonním čísle 702 029 924 nebo na e-mailu recepce@implanta.cz. Léčebný plán sestaví pacientům zubní lékař v ordinaci na základě důkladné prohlídky ústní dutiny a po vyhodnocení všech možností a pacientových požadavků. Klinika je otevřená každý všední den od osmi ráno do pěti odpoledne.

Jak sdělila Deníku vedoucí sekretariátu kliniky Hana Kučírková, zájem o služby kliniky, která nese název Implanta, je velký. „Pacienti se ošetření dočkají zhruba do jednoho až dvou měsíců. Sídlíme v Ledči nad Sázavou již delší dobu. Vedení kliniky se ale podařilo získat nové lékaře, proto můžeme rozšířit kapacitu a přijímat nové pacienty,“ potvrdila Deníku Kučírková v úterý třicátého ledna.

Zaměstnance kliniky tvoří devítičlenný tým v čele s vedoucím lékařem Janem Maštálkou. Klinika má svého specialistu na zubní chirurgii, specialistu na mikroskopickou stomatologii, estetickou stomatologii, protetickou stomatologii, vrchní sestru a odbornice na dentální hygienu.

Podle Kučírkové zubní klinika disponuje moderní zdravotní technikou a má smlouvy se všemi pěti hlavními zdravotními pojišťovnami. Pacienty přijímá na základě předem daných podmínek, třeba že pacient absolvuje vstupní kompletní vyšetření a bude navštěvovat dentální hygienistku, což dnes požaduje naprostá většina ordinací.

Léčebný plán stanoví klinika podle Kučírkové pacientům „na míru“ na základě důkladné prohlídky lékařem. „Pro zájemce bylo zřízeno nové telefonní číslo, přesto nejlepším způsobem prvotního kontaktu, je napsat email na: recepce@implanta.cz, na základě kterého budou všichni zájemci postupně kontaktováni a v případě plné kapacity, budou kontakty uchovány pro případné nabírání pacientů v budoucnu,“ doplnila Kučírková.