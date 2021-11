Sami lékaři se ale za hrdiny většinou nepovažují. „Po pravdě řečeno, já jsem se jako hrdina v souvislosti s pandemií nikdy necítil. Prostě jsem si vybral povolání, kde nejde nic předvídat a nic naplánovat. S tím, že něco takového přijde, musíme počítat i když na to nejsme nikdy dost připraveni,“ říká vedoucí lékař chirurgické jednotky intenzivní péče v Novém Městě na Moravě Pavel Jenerál.

Víkend nabílo: na Vysočině připadne až deset centimetrů sněhu

Covidových pacientů opět přibývá, nemocnice začínají praskat ve švech. Přestože chirurgická jednotka intenzivní péče není typickým místem, kde se covidoví pacienti léčí, neznamená to, že se s nimi tamní lékaři a sestry nesetkávají. „Samozřejmě, že současná zhoršující se pandemická situace žádného zdravotníka netěší. Během léta nám virus poskytl trochu času na odpočinek, ale teď žijeme obavami o budoucnost. O to, jak se bude pandemie dále vyvíjet a zda to zase zvládneme. A současně máme i obavy o necovidové pacienty, kterým materiálně i personálně vyčerpaný systém nemůže zajistit adekvátní pomoc. Když se ale přihlásíte do armády, musíte počítat s tím, že budete možná někdy bojovat. My to máme stejně, s tím rozdílem, že na toho našeho nepřítele bohužel nevidíme,“ podotýká Pavel Jenerál.

Nemocnice výrazně omezily počet operací. A pokud se epidemická situace nezlepší, bude ještě mnohem hůř. „Pečujeme zejména o ty, kteří mají hlavní diagnózu chirurgickou. Stále však i nám, chirurgickým intenzivistům, hrozí přechod do plného covidového režimu. To by znamenalo další, již tak výrazné omezení péče. Už nyní operujeme pouze akutní pacienty, nádory a traumata,“ přitakává vedoucí lékař.

Výčitky ze strany pacientů zatím nezaznamenal. Mají většinou pochopení, i když ne vždy jsou opatřeními, která bylo nutné nastavit, nadšení. „Je jistě cítit, že svými požadavky lidi obtěžujeme, ale musím uznat, že nová opatření zatěžují všechny, tedy i mě. Pacienti, u kterých je indikována operace a posílám je na test, většinou chápou, že to jinak nejde. Někteří sice nadávají, ale tyto nadávky v žádném případě nesměřují ke mně. Ani na otázku, proč nejsou očkovaní jsem nezaznamenal nějakou vysloveně negativní reakci. Někteří se tváří spíše trochu provinile, jiní pokrčí rameny a nedokáží odpovědět. Pokud už ale vyjadřují nějaké námitky, argumentují malými zkušenostmi s vakcínou,“ konstatuje Pavel Jenerál.

Spisovatelka navlékala korálky vzpomínek na dětství v Moravci. Dala je do knihy

Vysočina patří ke krajům s největší proočkovaností. Mnozí lidé sázeli na to, že se tak vyhnou onemocnění. Jak se ale ukázalo, takto vakcína nefunguje. Přesto má podle lékařů očkování smysl. „Očkujeme již téměř rok a z našich i zahraničních údajů celkem jasně vyplývá, že očkování smysl má. Minimálně v tom, že již nemáme tolik závažných průběhů u očkovaných pacientů. Očkovaní pacienti se nedostávají již tak často do intenzivní péče a je nepochybné, že je to právě zásluhou očkování,“ vysvětlil Pavel Jenerál.

Lidé, kteří se nechat očkovat nechtějí, si často ani neuvědomují, že jejich rozhodnutí má vliv i na druhé. „Každý jedinec má jistě právo naložit sám se sebou tak, jak uzná za vhodné. Z tohoto pohledu neočkovaným nelze nic vytknout. Každý z „odmítačů“ si ale musí uvědomit, že svým negativním přístupem k očkování ohrožuje své nejbližší i širší okolí a přispívá tak k mnoha osobním a rodinným tragédiím i k prodlužování pandemie. Covid-19 je virus respirační, šíří se kapénkami a tato jeho vlastnost dokazuje, že očkování není problém jedince, ale i jeho okolí a vlastně celé společnosti,“ komentuje rozhodnutí těch, kteří se nechtějí nechat očkovat, Pavel Jenerál.

A hned svou myšlenku rozvíjí dále. „Víte, my Češi jsme národ tak trochu švejkovský. Navíc rádi po letech strávených v totalitě demonstrujeme svoji svobodu a právo na vlastní názor. I když si myslím, že zrovna Josef Švejk by se stejně jako já naočkovat nechal. Mám například příbuzné v Izraeli, což je země národnostně i nábožensky rozmanitá, ale přibližně stejně lidnatá. Covidová opatření i očkování tam však přijímají zodpovědněji, možná právě díky tomu, že žijí ve stálé válečné hrozbě,“ uzavírá lékař.