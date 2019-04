Letošní zima byla podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) Jana Míky jedna z nejnáročnějších. „Tuto zimu jsme si všichni opravdu užili. Nejhorší pro nás bylo, že se střídala teplejší období s mrazivými a do toho navíc přišly sněhové srážky,“ začal s hodnocením Míka.

„Spotřebovali jsme hodně soli a drtí. Oproti jiným obdobím se tato zima jevila jako extrémnější. Za krajskou správu jsme museli ke stávajícím zásobám dokoupit ještě asi zhruba 4000 tun soli, což v minulých osmi letech nebylo,“ srovnal Míka.

Na zimní činnost nyní navazuje sběr dat škod po zimě, opravy nejhorších úseků nebo třeba štěpkování popadaných větví. „Máme připravený přehled úseků, kde se jejich stav zhoršil na tolik, že si zaslouží naši pozornost. Očekáváme, že výtluky se budou tvořit ještě měsíc dva, takže potřebujeme zpětnou vazbu od starostů,“ doplnil Míka.

Nyní silničáři například zametají. „Konec března byl, co se týká počasí, příznivý. Aktuálně se věnujeme zame᠆tání, protože posypu se letos spotřebovalo velké množství a na silnicích jsou nyní nánosy, z kterých se práší,“ informoval Oldřich Dušátko, vedoucí výrobního oddělení KSÚSV Havlíčkův Brod.

Kromě toho se silničáři věnovali kácení stromů a nyní i popadaným větvím. „V rámci cestmistrovství Chotěboř jsme letos pokáceli kolem 450 stromů. Od prvního dubna už se kácet nesmí, takže budeme likvidovat větve, které leží u krajnic,“ prozradil vedoucí cestmistrovství Chotěboř Pavel Viktora.

Právě překážející větve se nelíbily starostovi z Libice nad Doubravou Václavovi Venhauerovi. „Po zimě u nás byly popadané větve, které zasahovaly do silnice, auta je musela objíždět. Větve tu zůstaly i po čištění škarp. Myslím si, že by se nejprve mělo vše odstranit a až potom čistit,“ upozornil libický starosta.

„Od poloviny prosince do poloviny února jsme se věnovali zimní údržbě a ne údržbě stromovém, takže se mohlo stát, že nějaké větve na silnicích byly. Teď to budeme postupně projíždět a větve likvidovat. Máme však jen omezené možnosti, co se týče strojního vybavení, například štěpkovač máme jen jeden,“ reagoval Viktora.

Čištění příkopů se silničáři věnují už od poloviny března. „Ve finále jich máme na Havlíčkobrodsku udělat na padesát kilometrů,“ zdůraznil Dušátko. „Dále musíme opravit i několik kilometrů krajnic,“ dodal.

Kromě toho silničáře čekají i rozsáhlé akce. „V letošním roce se budeme podstatně více věnovat odvodnění komunikací. Dále budeme dělat nízkovrstvé technologie, to znamená nátěry a případně i mikrokoberce. V neposlední řadě pak musíme udělat čtyři tisíce čtverečních metrů velkoplošných výsprav,“ vyjmenoval Dušátko.

Dopravní komplikace čekají řadu měst a vesnic. „Například na Chotěbořsku začínáme po Velikonocích poměrně velkou akci na silnici II/345 z Čachotína do Rozsochatce, kde strávíme čas do půlky září. Dále se bude dělat nový koberec z Borku do Přísečna,“ nastínil Dušátko.

Na špatný stav silnic upozornil i starosta Malče Karel Musílek. „V roce 2009 se dala do pořádku silnice od nás do Jeřišna. Komunikace z Chotěboře na Bezleov, která je v havarijním stavu, nám ale z plánu nějak vypadla,“ posteskl si Musílek. K němu se přidal i starosta Venhauer. „Doplnil bych ještě požadavek opravu silnice z Chotěboře do Libice nad Doubravou, která byla slibována už v roce 2017,“ řekl Václav Venhauer.

„Je to boj o to, kde začít dřív. Tady v Podoubraví se udělaly v roce 2009 nové silnice a v současné době už vykazují poruchy. Životnost asfaltu je v současné době zhruba sedm let, pak začínají mikroskopické rozpady a ty silnice by si zasloužily další údržbu,“ uzavřel Dušátko.