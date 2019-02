O svých zkušenostech, o které se rád dělí s kolegy myslivci, ale i laickými obdivovateli přírody, napsal Václav Augustin už dvě knihy. Jedna je věnovaná sokolnictví a druhá myslivosti.

Jak prozradil, k myslivosti ho to táhlo od malička a sokolníkem se asi narodil. „ To přání chovat doma dravce, který by mě poslouchal, ve mně bylo odmalička. První poštolku jsem cvičil už jako kluk. Krmení pro ni jsem schovával ve staré ruční pračce zakopané v potoce, aby se nezkazilo, protože lednice byly poměrně vzácné a rodiče by mi sotva dovolili do ní ukládal myši,“ zavzpomínal Václav Augustin na svoje sokolnické začátky.

Měl štěstí, že ho v jeho zálibách podporovali otec i strýc. V patnácti letech nastoupil Václav Augustin na lesnické učiliště v Kněžičkách, v roce 1986 složil sokolnické zkoušky. Na profesionální úrovni se dravcům věnuje už 30 let, ale jak přiznal, hrála v tom roli jedna velká životní zkouška. „Původně jsem se chtěl věnovat hlavně sportu a chov dravců mít jako koníčka, ale utrpěl jsem při sportu úraz, přišel o ledvinu, o slezinu a stačilo málo a už bych nežil. Skončil jsem se sportem a říkal si, co bude dál. Bylo mi 33 let a byl jsem vlastně invalida, ale nakonec jsem si řekl, že i bez ledviny se dá žít a tak jsem se začal věnovat naplno chovu dravých ptáků,“ vylíčil stručně Václav Augustin svůj zajímavý životní příběh.

Už 40 let pracuje na lesní správě v Ransku. Účastní se mezinárodních setkání sokolníků a odborníků na chov dravců. Byl starostou obce Oudoleň o myslivosti napsal dvě knihy, které nejsou určeny jen kamarádům myslivců, ale všem, kteří mají kladný vztah k lesu a přírodě. „Kniha V zajetí sokolnictví je srdeční záležitost, věnoval jsem ji kamarádovi - sokolníkovi Zdeňku Sršňovi, který tragicky zahynul, a prvnímu vnukovi, který se v tomtéž roce narodil. Život jde ruku v ruce se smrtí. Člověk se z něčeho raduje, a hned něco ztrácí. I o tom je kniha. Je proložena sokolnickými i mysliveckými příběhy, přináší poznatky o výcviku jestřába a řadu snímků od čtrnácti fotografů, jsou mezi nimi moje. Publikace obsahuje i umělecké akty i fotografie ze sokolnických festivalů v Arábii od kamarádů," prozradil Václav Augustin.

Jeho druhá nová kniha pod názvem V zajetí lovecké vášně běžné návštěvníky a milovníky přírody, provádí skrytými místy lesa a učí vnímat i malé detaily, podle kterých můžeme poznat, kudy prochází lesní zvěř, kde možná hnízdí dravci, pochopíme, kdy les navštívit, abychom na různé lesní tvory narazili. Václav Augustin vysvětluje i odborné pozadí myslivosti, třeba jak nyní vypadá správa lesa, dává nahlédnout do zákulisí pravidel pro lov a ukazuje jakým vývojem lesnictví prošlo za poslední desítky let.