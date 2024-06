/VIDEO/ S dalším dopravním omezením přímo v centru se musejí nyní smířit řidiči, ale i chodci v Havlíčkově Brodě. Až do konce srpna trvají práce na silnici v ulicích Dolní a Žižkova. Za čtrnáct dní se přidá navíc ještě úplná uzavírka Lidické ulice, která vede provoz z města směrem na Jihlavu.

Opravy v centru Havlíčkova Brodu. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle informací Martina Stehna, vedoucího odboru dopravy městského úřadu v Havlíčkově Brodě, je majitel silnic v Dolní a Žižkově ulici Kraj Vysočina, ten pro opravu povrchu a krajnic vybral firmu Strabag. „Práce trvají do konce srpna,“ upozornil řidiče Stehno. Opravy dělníci provádějí po částech s ohledem na zajištění provozu. Nejdřív odstraní staré obrubníky, nahradí je žulovou kostkou a upraví i podloží.

To, že je silnice v místech oprav zúžená, má negativní vliv na provoz, hlavně v době dopravní špičky. V centru města se tvoří kolony. To si myslí havlíčkobrodský řidič Milan Henzl. „Hlavně je těch uzavírek nějak moc najednou. Nahoře je rozkopaná Dobrovského, přes Kyjovskou se nedá bez problémů projet. V centru jsou dopoledne a odpoledne zácpy kvůli opravám silnice na Žižkovské. Přitom to není tak dávno, co centrum Brodu rozkopali. Cizím bych radil do Brodu vůbec nejezdit,“ postěžoval si Milan Henzl s tím, že na řidiče ve městě čeká ještě další rána.

Uzavírka Lidické ulice

Tou je úplná uzavírka Lidické ulice na silnici první třídy 38. Uzavírka začne osmého července a skončí závěrem října. Podle Henzla to už hraničí se zdravým rozumem. Úplná uzavírka se týká části komunikace I/38 ulice Lidická mezi světelnou křižovatkou Humpolecká – Lidická po křižovatku Lidická – Jihlavská. Silnice bude úplně uzavřená a dělníci budou pracovat v celé délce a šířce uzavřeného úseku.

Dopravní připojení lokality U Borové, Nad Skalkou bude možné příčným přejezdem ulice Lidická z ulice Sekaninova řízeném světelnou signalizací. Rozhodlo o tom Ředitelství silnic a dálnic.