Zvýšenou opatrnost si žádají od řidičů dopravní změny které platí od jara letošního roku v Ledči nad Sázavou. Hned čtyři ulice ve městě se staly jednosměrnými. Konkrétně Hlaváčkova, Pod Stínadly, Na Sibiři a ulice 28. října. O změně ulic hlasovali obyvatelé města už loni v anketě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

S návrhem přišli ledečští radní. „Základem je převedení některých místních ulic z obousměrného provozu do jednosměrek. Tím by se doprava ve městě zklidnila ale také by vznikla nová stání na volné půlce vozovky,“ vysvětlil důvody starosta města Zdeněk Tůma.Největší počet odpovědí obyvatelé Ledče zaslali radním už v průběhu července. Většina došlých odpovědí byla podle starosty Zdeňka Tůmy souhlasných. Parkovací místa v Ledči už chybějí a doprava je stále náročnější.