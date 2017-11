Zlaté oko v Oku přinese jedinečné hudební zážitky

Havlíčkův Brod - Na podzim příštího roku se v havlíčkobrodském klubu objeví jeden z nejuznávanějších bubeníků současnosti Miloš Meier, kapely Supergroup.cz, Framus Five či Skinny Molly z amerického Nashvillu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Wagenknecht Petr

Klubová sezóna v Havlíčkově Brodě zažije na podzim v roce 2018 malý převrat. Pro sál havlíčkobrodského klubu OKO je připraven zbrusu nový seriál čtyř zajímavých koncertů pod společným názvem GOLDEN_EYE.HB. Letošní vystoupení Michala Pavlíčka s Triem a s Bárou Basikovou v rámci doprovodné akce Podzimního knižního veletrhu přineslo zcela vyprodanému sálu fascinující zážitek.

Podle svědectví řady návštěvníků to byl možná vůbec nejlepší koncert v historii klubu. To pořadatele ROCK FOR BOOK doslova „nakoplo“ k pořádání dalších akcí. O muziku vysoké kvality ve specifickém klubovém prostředí je v Brodě evidentně zájem.

Úplnou novinkou je přenosný pas, který je vytvořen speciálně pro návštěvníky všech čtyř podzimních koncertů. Pas nahrazuje vstupenky na jednotlivé koncerty a již od pondělí 13. listopadu je k zakoupení v Obchůdku Tulipán za cenu 1 000 korun. Cena pasu je o třetinu nižší než součet vstupného na jednotlivé koncerty. Přemýšlíte-li o vhodném dárku nehmotné povahy pro spřízněnou duši, neváhejte.



Miloš Meier (ročník 1984) již v 19 letech vyhrál konkurz do obnovených B.S.P., se kterými odehrál několik turné. V současnosti je členem metalové kapely Dymytry. Je všeobecně považovaný za nejlepšího rockového bubeníka České republiky. V programu Drumming Syndrome uslyší návštěvníci koncertu spoustu bubenických sól, skladby kapel, ve kterých působí a také skladby, které jsou speciálně složené pro tento projekt.

Milošovo extrémní energické bubnování a vysoká hráčská technická dovednost dává vystoupení jedinečný a originální zážitek, o kterém se mohli již přesvědčit návštěvníci největších světových bubenických festivalů. Bubenická show se uskuteční ve čtvrtek 27. září 2018.

Framus Five je jednou z nejvýznamnějších skupin české rockové historie. Hned na prvním albu s názvem Framus Five + Michal Prokop s převzatým soulovým repertoárem se odrazil afroamerický vliv. S nástupem normalizace v roce 1971 byla skupina rozpuštěna a zásadní album Město ER s texty Josefa Kainara dokonce staženo z distribuce.

Michal Prokop v mezidobí (do obnovení kapely v roce 1978) působil ve skupinách Flamengo, Jazz Q a Šest strýců. V roce 1984 dochází k osudovému setkání s básníkem Pavlem Šrutem a skladatelem Petrem Skoumalem. Z této spolupráce vzniklo jedno z nejlepších alb 80. let Kolej Yesterday.

Koncert v rámci knižního veletrhu

Kapela obnovila svoji činnost na přelomu tisíciletí (2000) a ve stejné sestavě, mimo jiné s excelentními instrumentalisty Lubošem Andrštem (kytara) a Janem Hrubým (housle), vystupuje až do dnešních dnů. Mezi lety 1968 až 2012 kapela vydala celkem osm studiových alb. Koncert se v rámci doprovodného programu 28. Podzimního knižního veletrhu (ROCK FOR BOOK) uskuteční v pátek 5. října 2018.

Časopis ROCK & POP společně s rádiem BEAT v roce 2012 uspořádal anketu, jejímž cílem bylo sestavit první českou kapelu snů. Do hvězdné superkapely se nakonec dostala tato šestice: Kamil Střihavka – zpěv, Michal Pavlíček – kytara, Miloš Meier – bicí, Vladimír „Guma“ Kulhánek – baskytara, Roman Dragoun – klávesy a Jan Hrubý – housle. Premiérové vystoupení Supergroup.cz se uskutečnilo 6. března 2013 na čtvrtém brněnském Beatfestu, jenž byl i díky této skutečnosti šest týdnů předem beznadějně vyprodán.

Reakce publika i chuť muzikantů dala impuls k tomu, že i přes působení v mnoha dalších kapelách začala šestice příležitostně vystupovat. A díky novému projektu GOLDEN_EYE.HB tento jedinečný koncertní zážitek v příštím roce zažije také Havlíčkův Brod! Pouze Miloše Meiera z důvodu extrémní termínové vytíženosti nahradí při havlíčkobrodském koncertu další fenomenální bubeník, Klaudius Kryšpín. Koncert se uskuteční v pátek 19. října 2018.

Skinny Molly je americká kapela, jejíž jižanský název přímo odkazuje na příslušnost a provázanost se známou floridskou líhní největších legend jižanského rocku, kterými jsou Lynyrd Skynyrd, Blackfoot a Molly Hatchet. Kapelu založil v roce 2004 kytarista, zpěvák a skladatel Mike Estes, který část devadesátých let prožil právě v kapele Lynyrd Skynyrd.

Tvorba Skinny Molly představuje (v intencích jižanského rocku) zdařilý mix country a hutnějšího rocku. Koncertní setlist slibuje zhruba polovinu vlastní tvorby a polovinu skladeb od bývalých členů, samozřejmě nebude chybět erbovní jižanská hymna „Sweet Home Alabama“. Koncert se uskuteční v rámci podzimního evropského turné kapely, termín koncertu bude dodatečně upřesněn.

Petr Kletečka