Kuriózní krádež řeší policisté z Chotěboře. Neznámý zloděj se snažil vykrást zahradní domek u rodinného domu. To se mu nepodařilo, a tak si jako lup odnesl alespoň visací zámek.

Policie z Chotěboře hledá zloděje, který si jako lup odnesl visací zámek. Ilustrační foto: | Foto: Deník/Lada Součková

Na částečně oplocený pozemek rodinného domu vnikl zloděj v době od 20. do 30. května. „Zatím neznámý pachatel se pokusil vloupat do zahradního domku. Poškodil dřevěný rám dveří a bezpečnostní kování zámku. Do domku se ale nedostal,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zloděj ale neodešel s prázdnou, odnesl si zámek, který visel na brance zahrady. „Majiteli vznikla poškozením věcí škoda přes deset tisíc korun. Policisté po pachateli pátrají,“ dodala mluvčí.