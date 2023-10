Havlíčkovo náměstí. Tady se radnice rozhodla parkování výrazně zvýšit. Protože někteří řidiči stávali na náměstí dlouhé hodiny. V pondělí 2. října dopoledne řady aut už výrazně prořídly. První půlhodina parkování na Havlíčkově náměstí zůstane i do budoucna na současné dvacetikoruně. Každá následující započatá hodina už vyjde na 90 korun místo dnešních 40 korun. Podle místostarosty Libora Honzárka půlhodina na zastavení se v lékárně nebo pekařství či v bance stačí.

Nové parkování v Havlíčkově Brodě: Čtěte tabulky, vzkazuje řidičům radnice

Parkování na Havlíčkově náměstí zaplatil Milan Klement z Chrudimi s klidem. Jak vysvětlil Deníku, nepřipadá mu cena nijak přemrštěná. „V některých městech je parkování v centru ještě dražší nebo se tam skoro parkovat nesmí,“ poznamená. Není divu. Milan Klement v pondělí dopoledne platil na Havlíčkově náměstí ještě starou sazbu. Dvacet korun za půl hodiny, čtyřicet za hodinu. Podle místostarosty Libora Honzárka radnice nezměnila názor, jde jen o přechodové období. „Parkovací automaty nelze přeprogramovat lusknutím prstu. Děláme to postupně. Nechtěli jsme v neděli řidiče vyděsit. V nejbližších dnech se ceny parkování na náměstí opravdu změní. Chceme ale první půlhodinu stání ještě upravit a rozdělit na nižší sazby, když se tady někdo rozhodne zastavit opravdu jen na minuty,“ dodává. Na správnost parkování bude dohlížet městská policie. Ta kontroluje některá parkoviště už nyní.

Za dvě koruny u knihovny

Janu Kubátovou která provozuje vinotéku na náměstí, vyhlídky na drahé parkování netrápí. „Já parkuji u knihovny za dvě koruny na hodinu,“ odvětila. Naopak Jaroslavě Kobrové ze sousedního obchodu s klenoty se změny parkování v Brodě nelíbí. „Parkuji kvůli tomu až na Ledečské a mám to do práce daleko,“ řekla. V ulici Beckovského, která je parkujícími auty doslova zahlcena, bylo v pondělí dopoledne stejně plno, jako jindy. Stejně tak v horní části Smetanova náměstí. Tam je většina plochy už ale ohraničena modrou zónou pro rezidenty a abonenty.

Snad k největší změně došlo na parkovišti u knihovny, které řidiči dlouho ignorovali. Jiří Svoboda přijel do Havlíčkova Brodu z nedaleké Jihlavy. Postěžoval si, že marně hledá místo k parkování. „Stával jsem u knihovny. Tam bylo vždy volno, teď tam není k hnutí,“ poukázal. Jak se Deník přesvědčil, parkoviště u krajské knihovny, kde ještě před měsícem bývalo volno, je plné. Prázdná jsou už jen místa pro postižené. Podle místostarosty Honzárka je to dobrá zpráva. Úpravy parkování mají podle něj smysl. „V parkovacím domě u knihovny jsou zadarmo dvě hodiny, každá další za 10 korun. A na parkovišti u řeky za hodinu dvě koruny. Tyto sazby se od října nezmění,“ zdůraznil.

Na novém systému parkování brodská radnice pracovala několik let. „Nejde nám o to zvyšovat příjmy města, ale změnit parkování v centru. Bez změny poplatků a úprav parkovišť pro rezidenty a abonenty to nejde,“ vysvětlil Honzárek na posledním veřejném jednání na téma parkování. V centru Brodu je čtyřikrát víc aut než parkovacích míst.