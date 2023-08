Beckovského je kousek od centra. Na parkovištích bývá plno dnes a denně. Zaparkovat tady je horor, tvrdí místní. Od října se to změní. Podle místostarosty Libora Honzárka je Beckovského ulice příkladem smíšeného parkování. „O místa se tu budou dělit rezidenti, to znamená ti co mají v ulici stálé bydliště a abonenti, kteří v ulici podnikají, s řidiči, kteří zde zaparkují na dobu určitou v době od sedmi ráno do páté odpoledne,“ vysvětlil.

V praxi to podle mluvčí městského úřadu Aleny Doležalové znamená, že řidiči, kteří v ulici nebydlí ani nepodnikají, musejí po páté odpolední parkoviště opustit. Naopak ti v ulici podnikající či bydlící mají vyhrazené parkovací místo zadarmo.

Názory řidičů na změny parkování v Beckovského ulici se různí. Podle toho, ke které skupině řidič patří. Například Vladimír Kunc má v Beckovského ulici fotoateliér. „V současné době máme svoje parkoviště ve dvoře, platíme za ně poměrně vysokou částku. Jestli bych měl možnost parkovat před ateliérem aspoň jedno auto zdarma, to bych určitě uvítal,“ konstatoval známý brodský fotograf.

Parkování v Beckovského ulici

Parkování smíšené – Rezidenti a abonenti od října čtyřiadvacet hodin zadarmo. Ostatní první půlhodina 10 korun, další hodina 40 korun. Čas omezený, kdo v ulici nebydlí nebo nepodniká, smí tu stát jen od sedmi ráno do pěti odpoledne.

Pro řidiče v okolí ulice Beckovského ale radnice nechala možnost parkování bez poplatků. Konkrétně v ulici Havlíčkova od křižovatky Beckovského k Masarykově ulici a v ulici Svatovojtěšská.

Alena Sochrová v ulici bydlí a podniká. Velké změny k lepšímu ale od října nečeká. „Parkování v Beckovského je hrůza a to platím za místo městu tisícovku ročně. Nečekám, že se od října něco změní. Míst je málo a zájemců hodně,“ řekla Deníku.

Nesmysl nebo bonus

Podle řidiče Martina Švece, který chodí na jídlo do nedaleké restaurace, jsou změny parkování v Brodě nesmysl. „Spousta zmatků kolem a pokuty od měšťáků. Město postavilo parkoviště, kam se nikdo moc nehrne. To je hlavní důvod,“ prohlásil.

Parkování zdarma v ulici Beckovského po celých čtyřiadvacet hodin je podle místostarosty Honzárka pro obyvatele a podnikatele v ulici potěšující bonus. Nemusí se podle něj od října obávat, že v době, kdy odjedou z firmy nebo se vrátí po práci domů, nenajdou místo k parkování.

V ulici se zatím za parkování neplatí, ale to se od října změní. Beckovského je rovnoběžná s hlavní ulicí Horní, ale ceny tady budou nižší než na náměstí. Ulice je dál od centra. Podle mluvčí Doležalové bude první půlhodina deset korun, další hodina čtyřicet korun. Systém parkování od října je složitý, proto radnice chystá pro obyvatele Brodu v polovině září na toto téma veřejnou besedu.