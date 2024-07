Kolik peněz jste letos ochotni utratit za zmrzlinu? Jakou máte nejraději? Napište nám.

Pětatřicet korun až čtyřicet korun za kopeček zmrzliny dají návštěvníci zmrzlinárny Gelato Ciao. Exotické chutě přivezl do okresního města Absusamet Parlar. Jeho zmrzlinárna nabízí kromě klasiky zmrzlinu z exotických druhů ovoce. „Jsme už čtvrtá generace zmrzlinářů z Makedonie. Na výrobu zmrzliny máme staré rodinné recepty, zákazník si může vybrat z dvaceti druhů. Každý týden nabídku měníme,“ vysvětluje zmrzlinář. Novinkou zmrzlinárny Gelato Ciao je kromě skořicové i zmrzlina levandulová. Podle zmrzlináře z pravé levandule, kterou do Brodu osobně dováží. Bez ohledu na ceny nemá pocit, že by si lidé ve městě sladkou pochoutku odříkali. „Dětem chutná nejvíc šmoulí nebo jahoda. Starší dají přednost klasice, jogurtové višňové nebo citronové,“ dodává.

V bistru u Hlaváče si mohou zákazníci vybrat zmrzlinu kopečkovou nebo točenou. V nabídce je i benátská zmrzlina. Ceny za jednu porci jsou v průměru 35 až 40 korun. Za malou porci zmrzliny v sousední zmrzlinárně Spinky dají mlsalové minimálně sedmatřicet korun.

Ledňák nebo jahody

Podle Jany Švecové z Havlíčkova Brodu jsou ceny zmrzliny nepříjemně vysoké. „Zmrzlinu jsem měla vždycky ráda, ale teď si dám místo točené radši ledňák v samoobsluze. Chápu že ceny rostou, ale čtyřicet korun za kopeček je moc,“ prohlásila. Jak dodala, horší to je, když jde do města s dětmi. „Když je jim horko, zmrzlinu chtějí. Tak jim koupím aspoň malou. Nechci jim vysvětlovat že je moc drahá. Na to mají času dost,“ dodala. Podle studenta Milana Bartoše jsme na tom pořád ještě líp než v Chorvatsku. „Tam stojí porce skoro stovku. V Praze prý dokonce za dvě. Když je zmrzlina drahá, tak si ji dám jednou za čas,“ poznamenal. Zmrzlina, která ještě donedávna platila za levné letní osvěžení, se kvůli své rostoucí ceně ale může stát pro někoho vzácností.

Podle živnostníka Milana Klofáče je řešení jednoduché. „Nezdá se mi cena? Nekoupím si to. Bez zmrzliny se obejdu, mě vadí když nemohu sehnat zubaře. Místo zmrzliny si umačkám jahody s cukrem a strčím do lednice,“ poznamenal.

Kdo má chuť vyzkoušet něco nového a lehčího, může zajít do nově otevřeného bistra Bon Food na zmrzlinový sorbet, ovšem v ceně padesát korun za jednu porci.

Velkovýrobcem zmrzliny a velkým dodavatelem ledové pochoutky u nás nás je společnost Adria Gold. s.r. o. Podle majitele společnosti Petra Němečka zdražují suroviny, ale odběratelé zmrzliny musí zaplatit víc za pracovní sílu, energie a další režijní náklady. A nejsou to výdaje v řádu pětikorun.