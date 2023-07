Nové chutě naopak ráda zkouší Zdena Švarcová. „Měla jsem zmrzlinu z mrkve a máku, obě mi moc chutnaly, ale už jsem je dlouho nikde neviděla, škoda,“ povzdechla si. V současné době prý chodí Zdena Švarcová do nové cukrárny na náměstí. „Patří nějakým cizincům. Mají tam tolik zmrzlin, že občas nevím, kterou dřív,“ dodala spokojeně.

Zmrzlinu s tradicí už déle než třicet let nabízí ve své cukrárně a bistru Jaromír Hlaváč. Jak říká, za tu dobu nasbíral spoustu zkušeností a sleduje, jak se vkus zákazníků mění. „Začínal jsem s točenou zmrzlinou, pak přišla do módy kopečková, pak zase točená, znovu kopečky a letos je to opět točená,“ říká s úsměvem. Jak dodává, jeho zmrzlina je vyráběná podle tradičních italských receptů, dobře vyzkoušených. „Co je důležité, nepoužíváme žádné umělé barvy. Proto se někomu může zdát naše zmrzlina světlá, ale my dbáme na zdraví zákazníka,“ zdůrazňuje. U Hlaváče dávají zákazníci přednost hlavně klasice. Čokoláda, vanilka, citron, jahoda. „Zkoušeli jsme i mrkev nebo mák, ale to zákazníkům to moc nechutnalo. Nejvíc makové zmrzliny jsem snědl sám, tak jsme s novinkami přestali,“ konstatuje Hlaváč.

Rolovaná zmrzlina plná smetany. Asijský hit kavárnice Andrea nabízí i v Brodě

Exotické chutě přivezl do okresního města Absusamet Parlar. Jeho zmrzlinárna Gelato Ciao nabízí kromě klasiky zmrzlinu z exotických druhů ovoce. „Jsme už čtvrtá generace zmrzlinářů z Makedonie. Na výrobu zmrzliny máme staré rodinné recepty, zákazník si může vybrat z dvaceti druhů. Každý týden nabídku měníme. Mě nejvíc chutná pistácie,“ vysvětluje zmrzlinář.

Zákazníkům ve zmrzlinárně Ciao chutná nejvíc zmrzlina citronová, mangová, jogurtová.

Klasické druhy zmrzliny nabízí v Brodě například zmrzlinárna Spinky. Zákazníkům občas předloží i nové chutě, borůvku nebo slaný karamel.



Nahrává se anketa …

Kdo má chuť vyzkoušet něco nového a lehčího, může zajít do nově otevřeného bistra Bon Food na zmrzlinový sorbet. Naprostou novinkou je pak v Havlíčkově Brodě zmrzlina rolovaná. Tu nabízí ve své kavárně Andrea Komůrková. „Cestovala jsem hodně po Asii. Ve Vietnamu jsem viděla, jak se tahle ledová pochoutka vyrábí a řekla jsem si, že se to musím naučit,“ prozrazuje a zároveň přímo před očima zákazníka ukazuje, jak se zmrzlina vyrábí.

Tradiční, italská, kozí, řemeslná, točená. Kde mají v Třebíči nejlepší zmrzlinu?

Jak majitelka kavárny přiznává, nějaký čas trvalo, než našla ten správný způsob, kdy je možné ze smetanového plátu začít tvořit ruličky. „Právě ten moment je rozhodující. Když spěcháte, zmrzlina jen teče, když váháte, zmrzne na kost,“ říká. A její ruce po chladícím plátu jen kmitají. V okamžiku, kdy zmrzlinář pozná, kdy přišla ta správná chvíle, může nechat pracovat vlastní fantazii. „Důležité je také vědět, co do zmrzliny dát. Ovoce má v sobě hodně vody, zmrzlina rychle tuhne. Čokoláda naopak tuhnutí zpomaluje,“ dodává Andrea Komůrková.

Kolik stojí zmrzlina v Brodě:

Zmrzlinárna Spinky: malá porce 35 korun

Cukrárna bistro Jaromír Hlaváč: malá porce 35 korun

Gelato Ciao: kopeček 35 korun

Bonn Food : sorbet jedna porce 50 korun

Kavárna Andrea Komůrková: rolovaná zmrzlina pět ruliček 70 korun