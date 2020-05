Zpátky do školy! Podívejte se, jak se děti z Vysočiny vrací do lavic

V pondělí před osmou ranní to u základních škol na Vysočině opět ožilo. Děti na prvním stupni v pondělí vyrazily po víc než dvouměsíční pauze po epidemii koronaviru zpět do školy. Většina z nich se zpátky do lavic těšila. Hlavně na svoje kamarády.

V pondělí 25. května se do školních lavic vrátila zhruba polovina žáků prvního ročníku základních škol. | Foto: Deník / Martin Singr