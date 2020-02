Hřbitov tvoří malý háj ukrytý v polích. Je jediný svého druhu v Česku. Jak napsali v knize Židé na Havlíčkobrodsku Michal Kamp, ředitel muzea Vysočiny a jeho kolegyně Alena Jindrová, hřbitov byl založen za první světové války. „Sloužil pro oběti tyfové epidemie z řad haličských uprchlíků," upřesnil v knize Michal Kamp. Do dnešní doby se na něm dochovalo několik desítek jednotných prostých náhrobků.

Obnovit cestu k unikátnímu židovskému tyfovému hřbitovu si přejí v současné době členové výboru pro cestovní ruch, média a kulturu města Havlíčkův Brod. Podle místostarosty města Havlíčkův Brod Vladimíra Slávky (ANO) ke hřbitovu vede cesta, ta cesta patří městu, ale město ji pronajalo soukromé osobě.

„Proto bude třeba se s nájemcem dohodnout, aby cestu neosíval. V okolí hřbitova je park, který by bylo možné upravit, ovšem po dohodě s židovskou obcí," konstatoval na zasedání výboru místostarosta Slávka. Podle názoru členů výboru pro cestovní ruch by se mohl tyfový hřbitov stát unikátní památkou jakou žádné jiné město nemá. Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS) navrhl jednat s vlastníkem cesty o její obnově, ale k turistickému zviditelnění hřbitova se staví zdrženlivě. „Hřbitov je v majetku židovské obce, která by musela s takovým krokem souhlasit,“ podotkl starosta.

Mimořádné místo

„Jedná se o zcela mimořádné historické místo s úžasnou atmosférou. Je to neoplocený prostor a oplocení by místu a atmosféře spíš uškodilo. Zpřístupnění této památky by bylo určitě přínosem pro město, ale je potřebné řešit riziko vandalizmu,“ konstatoval předseda židovské obce František Bányai, jak dodal, možný projekt vytvořit z židovského hřbitova unikátní turistickou památku židovská obec vítá a ráda bude s městem Havlíčkův Brod spolupracovat na detailech řešení.

Trochu jiný názor na to má bezpečnostní analytik Jan Schneider z Okrašlovacího spolku Budoucnost v Havlíčkově Brodě. „V zásadě by mně to nejen nevadilo, ale i potěšilo, protože ten hřbitov je unikátní, a odkazuje na nesmírně zajímavou etapu historie Německého Brodu, ale z praktických důvodů jsem proti, protože takto, bez snadného přístupu, zůstal hřbitov, pokud vím, nezhanoben, kdežto usnadněním přístupu se bohužel toto riziko zvyšuje,“ vysvětlil Jan Schneider, proč by měl z proměny tyfového hřbitova v turistickou atrakci jisté obavy. „ Velmi nesnadné rozhodování! Snad by bylo řešením zpřístupnění hřbitova podmínit nějakým účinným způsobem střežení, což ale znamená určité náklady. Jiným řešením by bylo ponechat současný stav, ale informaci o hřbitovu a okolnostech jeho vzniku vtělit již do osnov místních škol a příhodnou zmínku o něm do místních oslav různých výročí,“ navrhl Schneider jiné možné řešení.

Hřbitov byl vybudován v roce 1917. Ve sběrném táboře židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny který se nacházel v lokalitě dnešní psychiatrické nemocnice, tehdy vypukl skvrnitý tyfus a na židovském hřbitově v centru Havlíčkova Brodu nebyl již dostatek míst. Pohřbívání zde však bylo ukončeno bezprostředně po skončení první světové války. Prostor hřbitova byl udržován po celé období první republiky, přestože Německý Brod zaznamenával úbytek židovského obyvatelstva. Kvůli holokaustu se po druhé světové válce na hřbitov téměř zapomnělo a jeho prostor téměř šedesát let chátral. Peníze na jeho nejnutnější opravy a údržbu byly poprvé poskytnuty až v roce 2004. Hřbitov se nachází severně od Havlíčkova Brodu, za novým městským hřbitovem. Kolem něho byl po skončení první světové války vystavěn dřevěný plot a uvnitř také hřbitovní domek. Samotný prostor hřbitova tvořily vysoké stromy vysázené ve tvaru kříže, mezi nimiž byla nižší a hustší výsadba.

Na hřbitovní ploše 25 x 25 m bylo dodnes zachováno 86 prostých náhrobních kamenů s hebrejskými nápisy. Výjimečně je uvedeno jméno, bydliště a datum úmrtí latinkou. Ke hřbitovu nevede žádná přístupová cesta.

Židovské hřbitovy na vysočině

Jihlavsko

Polná, Třešť, Batelov, Puklice, Střítež, Větrný Jeníkov, Jihlava, Brtnice, Velký Pěčín, Rantířov, Příseka

Havlíčkobrodsko

Golčův Jeníkov, Habry, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou

Pelhřimovsko

Černovice, Horní Cerekev, Hořepník, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Košetice, Lukavec, Nová Cerekev, Pacov, Pavlov

Třebíčsko

Třebíč, Jemnice, Moravské Budějovice, Police

Žďársko

Velké Meziříčí