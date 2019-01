Železné hory – Plochá vrchovina s trojúhelníkovým půdorysem, protažená od jihovýchodu k severozápadu mezi Ždírcem nad Doubravou, Skutčí a Týncem nad Labem.

Zřícenina hradu, opředeného legendami, je ideálním místem pro pěší turistiku. | Foto: Geopark/archiv

Tak se dají charakterizovat kouzelné a romantické Železné hory. Ty patří mezi geologicky nejpestřejší a nejsložitější území v České republice.

V Železných horách leží několik významných vrcholů, přírodních objektů včetně zřícenin hradů. Jednou z takových zřícenin je hrad Lichnice. Nachází se na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 metrů nad mořem – nad městem Třemošnice.

K hradu se pohodlně dostanete všemi dopravními prostředky, přičemž prohlídky hradního areálu jsou možné každý den od 10 do 17 hodin kromě pondělí.

Hrad byl vybudován ve 13. století. Roku 1333 ho získal Jan Lucemburský a od té doby ho mělo ve správě hned několik českých pánů a šlechticů. Místo je opředené celou řadou legend a pověstí, které jsou v tomto magickém prostoru snadno uvěřitelné. Nedaleko Lichnice naleznete také vyhlídku s názvem Dívčí kámen, ze které je možné vidět území podél řeky Doubravy a také Lovětínskou rokli. Tato oblast je ideálním místem pro pěší turistiku.

O Lichnici se vypravuje, že se zde nacházela tajná chodba. Právě touto chodbou utekly tři dcery tamního rytíře, když Lichnici dobyl nepřítel. Schovaly se u lidu, který žil pod hradem. Prosily o pomoc, za kterou jim nabídly tři mošny. Obyvatelstvo je obléklo do starých šatů a cestou do bezpečí jim sestry vyprávěly, že na hradě zanechaly poklad, ale nikdo se ho nemůže zmocnit, protože ho hlídá obrovský černý pes. Obyvatelé tomu uvěřili a po pokladu nepátrali, ovšem po válce hrad zpustl a někteří lidé se odvážili jít do hradu a hledat poklad.

S vyhlídkou Dívčí kámen je spojena pověst o kruté lichnické hradní panně Miladě. Za deštivé a bouřlivé noci se kůň jejího otce splašil a oba se zřítili ze skály. Milada po smrti svého otce nenáviděla všechny skály kolem hradu. Udatní rytíři žádali o její ruku, ale ona prohlásila, že si vezme za muže pouze toho rytíře, který se vydá na osudný sráz nad Lovětínskou roklí a tam se s koněm třikrát otočí.

Skála byla velmi tvrdá, tak-že se do ní nezaryly ani ty nejostřejší podkovy, a rytíři umírali. Jednou se objevil odvážný rytíř, který ve zkoušce obstál, protože vložil svému koni do podkov démanty. Vytáhl z toulce šíp a vystřelil na Miladu. Šíp jí projel srdcem a zabil ji. Rytíř následně zmizel.