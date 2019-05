Návrh na zrušení územního pracoviště se nelíbí členským obcím Svazku obcí Podoubraví ani městu Chotěboř. 24. dubna letošního roku proběhlo v kanceláři starosty města Chotěboř jednání s ředitelem Finančního úřadu pro Kraj Vysočina Oldřichem Vydrářem a ředitelkou územního pracoviště Havlíčkův Brod Věrou Halíkovou. Starosta města Chotěboř Tomáš Škaryd a předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer vyjádřili svůj zásadní nesouhlas s tímto záměrem.

Ze strany vedení Finančního úřadu pro Kraj Vysočina bylo prezentováno, že nedochází k rušení územního pracoviště, ale pouze k jeho optimalizaci. Ředitel Finančního úřadu pro Kraj Vysočina sdělil, že za svojí koncepcí stojí a podklady k reorganizaci již předal na Generální ředitelství. Dále podotkl, že stejný postup bude uplatňovat i ve městě Ledeč nad Sázavou. Starosta města Chotěboř a předseda Svazku obcí Podoubraví zásadně s touto koncepcí nesouhlasí a pokusí se toto rozhodnutí zvrátit.

Představenstvo Svazku obcí Podoubraví vnímá optimalizaci územního pracoviště finančního úřadu jako vzdálení státní správy občanům, což je i v rozporu s rozhodnutím Vlády České republiky, která deklaruje rozvoj venkova.

Chotěboř je přirozeným centrem celého spádového území správního obvodu, do kterého je soustředěno 31 obcí a městysů. Obyvatelé těchto obcí dojíždějí do Chotěboře k lékařům, do zaměstnání, na úřady a za ostatními službami, které potřebují ke svému běžnému životu. Současné pracoviště v Chotěboři je pro poplatníky dostupné z hlediska dojezdové vzdálenosti a přímého spojení veřejnou hromadnou dopravou.

Pracovníci finančního úřadu v Chotěboři jsou z profesního hlediska na vysoké úrovni a nelze zpochybnit ani jejich ochotu pomoci našim občanům co se týče poradenské služby při vyplňování daňových přiznání. Zejména orientace v novelách zákonů je pro starší obyvatele příliš náročná.

Připravovaná reorganizace přinese našim občanům zrušení těchto poradenských služeb, protože pracovníci budou mít pouze omezený přístup do celkové databáze a nebudou moci v rámci své náplně tyto údaje poskytovat. Občané budou donuceni složitě dojíždět do Havlíčkova Brodu do budovy, která není bezbariérová a parkování v její blízkosti je složité.

Budova finančního úřadu v Chotěboři je z jedné poloviny ve vlastnictví státu. Z tohoto důvodu nemusí finanční úřad platit žádný nájem. Je třeba ještě podotknout, že ve stejné budově naši občané mohou využít i služby notářky, České pojišťovny a je zde i kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky, kde si mohou klienti požádat například o dávky v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče a příspěvek na péči. Poplatníci mohou při jedné návštěvě našeho města okamžitě vyřídit několik záležitostí najednou.

Ze zkušeností z ostatních měst, kde funguje pouze podatelna v režimu 2 + 2 víme, že občané jsou se službami nespokojeni, protože podají pouze formulář, který od nich pracovník převezme, není schopen jim poradit, nemá přístup ke všem příslušným agendám. Oldřich Vydrář v článku v Havlíčkobrodském deníku obhajuje tuto reformu a uvádí: „Finanční úřad zajistí lepší dostupnost služeb pro veřejnost!“

„Při společném jednání bylo po řediteli požadováno písemné stanovisko, jaké služby budou na pracovišti finančního úřadu v Chotěboři poskytovány. Bohužel nebyl ochoten tento závazek písemně předložit a zaručit se za to, že naši občané nebudou na svých službách kráceni,“ reagoval předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer.

Dostupnost Havlíčkova Brodu veřejnou hromadnou dopravou je v našem území velice komplikovaná. Přímé spojení je možné pouze z 5 obcí. Z ostatních 26 obcí našeho svazku se obyvatelé do Havlíčkova Brodu dopraví pouze s přestupy, což je časově náročné. Díky nedostupnosti přímého spojení trvá jedna cesta průměrně hodinu a půl.

Představenstvo Svazku obcí Podoubraví nevěří předneseným slibům a vnímá zmíněnou optimalizaci jako velký problém. Obrátilo se proto s prosbou o pomoc na paní poslankyni Věru Kovářovou (STAN), která neprodleně interpelovala paní ministryni financí. Ve své interpelaci zmiňuje, že toto opatření jde proti koncepci vlády, která říká, že bude proti vylidňování venkova a bude podporovat zkvalitnění života lidí, kteří žijí mimo velká města. Rušení poboček finančních úřadů nebo jejich změny na podatelny jdou podle jejích slov proti koncepci. Dále hovořila o tom, že se stále mluví o rušení pošt, matrik, hovoří se o stavebních úřadech a teď i o finančních úřadech. Paní poslankyně Kovářová ve své interpelaci dále uvedla, že se domnívá, že vzhledem k nedostatku služeb mladí lidé na venkov nepůjdou, čímž reagovala na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která nedávno zmínila, aby si mladí lidé kupovali levnější byty na venkově.

Za Svazek obcí Podoubraví byl poslán ministryni financí Aleně Schillerové dopis, ve kterém jsme požádali o zachování územního pracoviště finančního úřadu v Chotěboři ve stejném rozsahu jako doposud a předložili jsme v něm argumenty proti optimalizaci územního pracoviště.

O výsledcích našeho postupu Vás budeme informovat.

Václav Venhauer,

Svazek obcí Podoubraví