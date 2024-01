„Tak jsme se dočkali, ale že to trvalo,“ komentovala zahájení stavby Věra Kadlecová z Havlíčkova Brodu, která pro půdní vestavbu V Sadech na veřejném fóru hlasovala. Podle starosty Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala muselo město přestavbu půdy ve škole v roce 2022 odložit. Nebyly peníze. Nyní jsou.

Posázavský pacifik je legenda víc než sto let. Vydejte se na trať s Deníkem

Přestavba neznamená, že se ve škole zvýší počet žáků. „Kapacita školy je naplněná. Do Sadů chodí 730 žáků. Nechceme vyšší kapacitu, jen důstojnější prostory pro vzdělání. Jsme škola, kam chodí i cizinci. Nově nám přibylo necelých pět desítek dětí z Ukrajiny, k tomu je tady padesát dalších cizinců. Prostory už nestačí,“ vysvětlila ředitelka školy Milena Honsová.

Každé plus má ale své mínus. Kvůli přestavbě musela škola dočasně přestěhovat i některé třídy do protější budovy AZ Centra. Do školy V Sadech chodí žáci kvůli budováné nových učeben zadním vchodem.

Proměna školy V Sadech:

- základní škola V Sadech: 730 žáků, půdní vestavba za 90 milionů korun

- nové učebny pro jazyky, matematiku, počítače, fyziku, školní družina, klub, a hlavně výtah

Přestavba pomalu začala loni na podzim, potrvá patnáct měsíců a samozřejmě si žádá organizační změny. „Z bezpečnostních důvodů musíme uzavřít celé třetí patro a změnit přístup do školy. Proto jsou přípravné třídy a 6. C přesunuty do budovy AZ Centra na Rubešově náměstí a ostatní třídy umístěny ve zbylých podlažích naší budovy,“ informovala rodiče ředitelka.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: První miminko roku 2024: v havlíčkobrodské nemocnici se narodil chlapec