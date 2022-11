Úžasný nápad, vzpomíná Tomáš Holenda. Letos je to už pětatřicet let od podpisu partnerské smlouvy mezi Havlíčkovým Brodem a holandským městem Brielle. Unikátní je, že k přátelství obou měst došlo v době, kdy byl svět rozdělený na dva tábory a iniciativa vzešla z holandské strany.

Za pětatřicet let přátelství mezi oběma městy nijak neochablo, naopak v mnoha případech se proměnilo v téměř rodinné vztahy. „Holanďané jezdí do Brodu skoro jako domů. My, když přijedeme na návštěvu k nim, bydlíme v rodinách,“ dodal Holenda.

Už před rokem 1989 měly díky partnerské smlouvě možnost podívat se na západ Evropy téměř čtyři stovky obyvatel Brodu. Marika Zadinová na první návštěvu nezapomněla dodnes. „Bylo to kolem Vánoc. Úžasná atmosféra. Tolik života a barev. Místo v hotelu jsme bydleli v rodině. Cítila jsem se tam jako doma,“ zavzpomínala Marika Zadinová z brodského folklorního souboru Kalamajka. Co ji tehdy překvapilo nejvíc, byla domovní okna bez záclon. „Je zvláštní, že v Holandsku nemají lidé oknech záclony ani závěsy. V zimě, kdy se všude svítí, jim vidíte až do kuchyně na stůl,“ usmála se.

Jak k navázání vztahů mezi oběma městy došlo, popsal Tomáš Hermann, jednatel Městského divadla a kina Ostrov Havlíčkův Brod. „Vedení radnice v holandském Brielle bylo zřejmě velmi osvícené. Rozhodlo se navázat kontakty se státy za tehdejší železnou oponou a ukázat jim, že Západ není strašák. Původně se prý Holanďané zajímali o východní Německo, protože tam byla nejmenší jazyková bariéra. Pak se rozhodli pro Čechy. Zřejmě v tom hrál roli rok 1968,“ upřesnil Hermann.

Holanďané kontaktovali podle Hermanna tehdejší Československou ambasádu v Haagu a požádali o tipy. „Pokud si pamatuji, dostali tipy na tři města. Každé navštívili osobně. Ale s vedením městského národního výboru v Brodě, tehdy to byl předseda Jaroslav Doležal, si nejlíp padli do noty,“ dodal Hermann.

Hodiny by o navazování přátelství dokázala vyprávět Eva Horová. V roce 1968 emigrovala na Západ. Později se v Brielle usadila a učila ve škole. Nakonec se stala jako tlumočnice nejdůležitější osobou partnerství. Podle Horové po navázání kontaktů s městem z Východu toužil starosta Brielle Cor de Ronde, idealista, který v tom viděl podkopání železné opony.

Ve vzpomínkách Tomáše Holendy, který se po listopadu 1989 stal brodským starostou, nebyly vztahy obou měst zpočátku jednoduché. Na počátku hlídala výměnné návštěvy v Česku Státní bezpečnost. Ve vzpomínkách Evy Horové se ale o kontakty Čechů a Holanďanů zajímaly i tajné služby v Holandsku.

Něco málo o Brielle

* Brielle, také Den Briel, je město v severní části ostrova Voorne-Putten. Brielle je staré opevněné město, název pochází z keltského slova broglio (loviště, obora). Obsazení města mořskými geusy 1. dubna 1572 bylo klíčovou bitvou Nizozemské revoluce, na památku této události se v předvečer 1. dubna slaví kalknacht, křídová noc, kdy mládež z celého města vyjde do ulic a pomalovává okna křídou či na ně píše různé nápisy. Zvyk je oficiálně zakázán. Brielle má i temnou stránku. V roce 1572 bylo v Brielle oběšeno devatenáct katolíků z města Gorkum (dnes Gorinchem), převážně františkánských mnichů, kteří přes výhrůžky povstalců odmítli přejít k protestantismu. Katolická církev je dnes ctí jako gorkumské mučedníky a Brielle je tak katolickým poutním místem.



* Brielle je od roku 1985 partnerským městem Havlíčkova Brodu.