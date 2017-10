Zvoneček pořádá dětské jogohrátky

Havlíčkův Brod – Jogohrátky pro školáky i předškoláky startují v pátek 27. října v Mateřském centru Zvoneček v Havlíčkově Brodě.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Nechejme se prostřednictvím jógy přenést do světa smysluplného pohybu, ale také pohádek, příběhů, her, klidu, pohody, fantazie a pestrých zážitků,“ zve děti Lucie Hanauerová.

Jogohrátky pro mladší školáky od 7 do 10 let začínají ve 13.30 hodin, pro předškoláky od 4 do 7 let v 17 hodin.