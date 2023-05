Psi jsou dnes už plnohodnotnými členy rodin a jejich odchod bolí stejně jako smrt nejbližších lidských příbuzných. Při výběru plemene proto pro mnoho lidí hraje roli věk dožití daného plemene. A podle vědců by nemuselo být úplné sci-fi vědět už při výběru konkrétního mazlíčka, kolika let se dožije. Výzkumná skupina z táborské zoologické zahrady ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky Akademie věd České republiky objevila u psů plemene cane corso čtyři geny, které souvisí s dlouhověkostí.

Kořeny až v antice. Původ plemeno Cane corso sahá až do doby starověkého Říma. Údajně ho vojsko nasazovalo do bitev. Později se plemeno využívalo pro lov divokých prasat. Na snímku Evžen Korec s fenkami plemene cane corso Borgií a Bárou | Foto: se svolením Evžena Korce

„Nyní ověřujeme, zda se tyto geny dlouhověkosti nachází i v genomu dalších psích plemen. Cílem výzkumu je zásadně prodloužit život psů,“ říká ředitel zoo Tábor ale také molekulární biolog a držitel několika patentů Evžen Korec.

Jakým způsobem se dá zjistit, teď tedy zatím jen u plemen cane corso, zda pes má v sobě geny dlouhověkosti? Nějakým krevním rozborem?

Jednoduchým testem. Ten se provádí stěrem z ústní sliznice na principu PCR. Ten je možné udělat v každém věku.

Týrání zvířat nás přibližuje k nové pandemii, varují ochránci před mutacemi virů

Momentálně ověřujete, zda se tato metoda dá využít i u ostatních plemen. Cane corso je velké, mohutné plemeno. Traduje se, že velká plemena mají věk dožití nižší, než ta malá. Souhlasí s tím vědecká obec?

Je tomu tak. Velká plemena se nižšího věku dožívají. Proč tomu tak je, ale zatím jistě nevíme. Skutečnost, že velká plemena se dožívají nižšího věku, je totiž v rozporu s faktem, že v přírodě se větší zvířata ve srovnání s těmi malými dožívají věku vyššího.

A tajemství této záhady je v genech?

Je to velmi pravděpodobné. Všechna plemena psů vznikla z vlka. Vlk se v zajetí dožívá až dvaceti let, což je významně více než se dožívá většina plemen psů. Při šlechtění většiny velkých plemen psů mohlo dojít ke ztrátě genů, které jsou zodpovědné za dlouhověkost. Lze si představit možnost, že pokud budou geny pro dlouhověkost nalezeny, bylo by možné pomocí metod genetického inženýrství je do genomu psů vnést a tak zásadně prodloužit věk.

Jaká plemena se dožívají nejvyššího věku?

Mezi nejdéle žijící plemena psů patří: lakeland terier (15,46 roku), irský terier (14,83 roku), kanaánský pes (14,63 roku), pudl toy (14,63 roku), švédský vallhund (14,42 roku), tibetský španěl (14,42 roku), lhasa apso (14,33 roku), australský silky terier (14,25 roku), pudl trpasličí (14,2 roku), cairn terier (14 roku), border terier (14 roku), border kolie (13,5 roku), italský chrtík (13,5 roku), dalmatin (13,3 roku).



Nejkratší délku života mají plemena: velký modrý gaskoňský honič (4,54 roku), bordeauxská doga (5,5 roku), pyrenejský ovčák (5,79 roku), shar-pei (6,29 roku), bloodhound (6,79 roku), svatobernardský pes (7 roku), leonberger (7,08 roku), anglický mastif (7,1 roku), bullmastif (7,46 roku).

Znamená to, že na chovatele čeká nové křížení, tentokrát v rámci jednoho plemene?

Chovatelé mohou cíleným křížením vytvořit dlouhověkou linii a zásadně tím život odchovaných psů prodloužit.

Pokud by se na tomto základě začalo se šlechtěním dlouhověkých psů, jak dlouho by trvalo, než by byla generace dlouhověkých psů vyšlechtěna? O jaký časový horizont se jedná?

Dlouhověcí jedinci by mohli vzniknout již v první generaci křížení. Vytvoření dlouhověké linie by vyžadovalo minimálně 3 generace to je minimálně 5 let. Ale může trvat až 10 let.

Vynikají v lovu i hlídání svých pánů. Česko se pyšní sedmi národními plemeny psů

Nejstaršího pes na světě Je plemene Rafeiro do Alentejo, žije v Portugalsku a jmenuje se Bobi. 2. února 2023 se stal nejstarším psem podle Guinnessovy knihy rekordů. Překonal tak rekordmanku, fenku Bluey. Tato příslušnice plemene australský honácký pes, se dožila v roce 1939 devětadvaceti let. Rekord tak držela dlouhých 83 let. Bobi má dlouhověkost nejspíš v krvi. Jeho matka se dožila více jak osmnácti let. Podle chovatelů psa, mu k dlouhému a zároveň stále zdravému životu přispělo klidné prostředí, ve kterém celý život žije.

U jakého věku se podle vás nachází hranice maximálního dožití psů? Kolika let by se psi mohli dožívat, pokud by došlo ke šlechtění dlouhověkých jedinců?

Hranice maximálního dožití psů se nachází okolo dvaceti let. Pokud by byly vytvořeny dlouhověké linie, mohla by se prodloužit střední doba dožití jednotlivých plemen o přibližně tři roky.

Vy osobně jste chovatel a navíc předseda Cane Corso klubu České republiky. Myslíte si, že by v chovatelství, kvůli snaze získat jedince co nejdéle dožívajících se psů, mohlo dojít například ke křížení různých, zcela odlišných plemen? Měl byste pro to pochopení?

Při křížení psů různých plemen dochází k jevu známému v genetice jako heterozní efekt. Kříženci jsou životaschopnější a dožívají se i vyššího věku. Tento efekt se ale neprojeví v další generaci. Jednotlivá plemena psů vznikala dlouhou dobu, některá až mnoho století. Mezidruhovým křížením by tato plemena mohla zaniknout. Mezidruhové křížení není vhodným postupem pro prodloužení věku psů.

Nejstarší pes světa Bobi má 30 let. Majitel prozradil recept na dlouhověkost

A co pro dlouhověkost našich psů můžeme udělat už teď?

Dožití vyššího věku umožňuje správná péče. Velký význam má kvalitní veterinární péče včetně veterinární prevence zahrnující očkování a pravidelné provádění parazitologických testů. Významnou roli hraje také kvalitní výživa.

Vnímáte, že právě v těchto dvou oblastech mají ještě čeští chovatelé mezery?

Například v tom odčervení určitě. Velmi často se dělá, aniž by chovatel nechal provést parazitologické vyšetření, aby věděl na jaké druhy parazitů odčervení provést a také zvolil vhodný způsob. Parazitologická vyšetření se přitom u veterinářů provádí zcela běžně. Ohledně stravy, je naprosto nevhodné krmit psy stravou lidí, přesto se to často děje. Důležité je také předcházet všem rizikům, která psům hrozí, jako jsou úrazy, otravy a další.

Evžen Korec

• Vystudoval Univerzitu Karlovu, obor Molekulární biologie a genetika, v tomto odboru získal doktorát.

• Působil v Československé akademii věd, kde za práci v oboru onkologie získal vědecký titul CSc.

• Je spoluautorem 11 patentů v oblasti molekulární biologie a genetiky a je spoluautorem více než dvaceti vědeckých publikací.

• Po roce 1989 se přesunul do sféry byznysu, založil společnost Ekospol.

• V roce 2015 koupil od insolvenčního správce zoologickou zahradu v Táboře, dnes je jejím ředitelem.

• Jako zkušený kynolog a milovník psů se v roce 2018 stal předsedou Českomoravského klubu Cane corso.

• Psům a péči o ně věnuje čas i psaním chovatelských publikací, například titulu Jak prodloužit život vašeho psa a Chov psů – příručka zodpovědného chovatele.